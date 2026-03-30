Alfredo Cornejo anticipó que el Tren de Cercanías se adjudicará "en breve" y que las ofertas "son muy buenas"

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que las obras del Tren de Cercanías , que conectará a la zona este con el Gran Mendoza, está cerca de la adjudicación para el comienzo de los trabajos, y agregó que las ofertas que se recibieron por parte de las empresas "son muy buenas" .

Los dichos del mandatario a los medios de comunicación se dieron tras la entrega de 38 viviendas en el departamento de San Martín, junto al intendente Raúl Rufeil y miembros del gabinete.

Al respecto de la licitación, señaló que aún están en proceso de análisis, pero adelantó que las obras se estarán adjudicando "en breve". Además, dijo que hay competencia y destacó el hecho que varias propuestas están por debajo de los presupuestos oficiales.

El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza

El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza

Es importante marcar que la licitación está dividida en tres rubros: la construcción de toda la infraestructura, la provisión del material rodante y la concesión de toda la operación del sistema.

"La verdad que las propuestas son son muy buenas y hay competencia en en todos los rubros, así que queremos tomar una decisión cuanto antes para que se arranque. En breve tendremos noticias de eso", sostuvo.

Las obras del Tren de Cercanías

La obra conectará el departamento de San Martín con Maipú, lo que generará 150 empleos directos y 50 indirectos, y forma parte de la integrabilidad de los sistemas de transporte de Mendoza, facilitando la movilidad y reducirá la dependencia del transporte privado.

La traza unirá la estación General San Martín (Junín) con Gutiérrez (Maipú), con paradas en Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito.

image

El costo estimado es de U$S 130 millones y capacidad para trasladar a unos 500 pasajeros.

La frecuencia será de 60 minutos, con salidas simultáneas desde ambas cabeceras. La interconexión de las formaciones se realizará en la Estación Barcala, en Maipú, mediante vías independientes y desvíos dinámicos, lo que permitirá mantener la operatividad del tren de cargas y del servicio de pasajeros sin interferencias. La velocidad máxima operativa alcanzará los 90 km/h y la comercial promediará los 68 km/h, permitiendo cubrir cada tramo en unos 28 minutos.

Si bien el financiamiento será a través de los fondos del resarcimiento, el Gobierno provincial tiene autorización legislativa para pedir un crédito por $100.000 millones-.

Propuestas del Tren de Cercanías por debajo del presupuesto oficial

Rubro 1: construcción

Con respecto al rubro de la infraestructura ferroviaria, se incluye la renovación total de los 33 kilómetros de vía, la intervención de 27 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.

De las siete propuestas de las empresas, seis estuvieron por debajo del presupuesto oficial, que es de $184.201 millones.

Ceosa tuvo la oferta más atractiva del rubro, un 42,4% por debajo de lo estipulado, con un total de $106.058 millones; seguido por la UT Pose SA - Mercovial SA, que ofertó este renglón con $142.966 millones, aún así un 22,4% por debajo del presupuesto oficial.

Rubro 2: concesión

Con referencia la operación y mantenimiento de servicio, con propuestas técnicas y comerciales, que incluyen la explotación de servicios complementarios de las estaciones. La concesión será por 15 años y participan de la puja de la licitación tres empresas.

Nuevamente quedó Ceosa con la oferta más competitiva, con una oferta de costo por kilómetro recorrido de $26.530. Muy por encima de la oferta de esta empresa quedaron Semisa-Cartellone-Hugo del Carmen Ojeda, con $43.752; y Ferrovías-Roggio, con $45.900.

Rubro 3: material rodante

Este rubro contempla tres nuevas formaciones (triplas), cada una con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

La mejor oferta, en este caso, llegó de parte de Material Ferroviario SA, con un presupuesto de $27.103 millones, un 5,5% por debajo del presupuesto oficial, que es de $28.685 millones; seguido por la china CRRC Tangshan Company, con $28.080 millones (-2,1%).

Las 18 empresas que compiten por el Tren de Cercanías