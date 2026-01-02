Tren de Cercanías: cautela del Gobierno frente a ofertas muy por debajo del presupuesto

El Gobierno Provincial arrancó el año 2026 con un gran frente de obras públicas a lo largo y ancho de la provincia, principalmente apalancado con los U$S 1.023 millones del resarcimiento que Mendoza tiene en sus arcas de parte de Nación, por los perjuicios que recibió durante la prórroga vía decreto en los '90 de la promoción industrial en provincias vecinas.

La cartera de obras, en su mayoría viales, ha despertado la competencia en empresas, que tienen garantizado el pago de obras que está enfrentando la provincia, de las cuales algunas requieren cifras superiores a los U$S 100 millones.

Uno de los procesos licitatorios avanzados es el Tren de Cercanías, del cual están pujando 18 empresas (algunas agrupadas en uniones transitorias) y que tendrá tres obras o concesiones en paralelo. Por un lado la infraestructura; por otro lado la concesión del sistema; y por último la adquisición del material rodante (las triplas de pasajeros).

Lo cierto es que el proceso arrojó números que llamaron la atención por la magnitud de las diferencias respecto del presupuesto oficial . De hecho, una de las empresas (Ceosa) ofertó un 42,4% por debajo de lo estipulado oficialmente en el rubro de la construcción de la infraestructura ferroviaria; mientras que para la concesión, la baja rondó el 30% -también comparado con el presupuesto oficial-.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, comentó a MDZ Radio días atrás que están en proceso de evaluación de las ofertas y valoró el hecho que, en términos generales de las obras que está llevando adelante la provincia "estamos en promedio adjudicando un 10% por debajo del presupuesto oficial en todas las obras”.

No obstante, sobre este tipo de casos puntuales con rebajas aún mayores de empresas, la subsecretaria señaló que "ha habido una importante competencia de empresas nacionales y locales, y eso tiene que ver con los frentes de obra y las capacidades que tienen”. Incluso citó como ejemplo la Ruta 143, cuyo arreglo fue adjudicado "por U$S 10 millones menos de lo que era el presupuesto oficial”.

De igual forma, remarcó que la baja en las ofertas no implicará a futuro resignar controles ni tampoco que la empresa gane la licitación. “Celebramos que vengan por debajo del presupuesto oficial, pero después depende del análisis de la comisión: que los precios sean correctos y razonables a los de mercado”, advirtió.

En ese sentido, explicó que las diferencias responden a estrategias empresarias: “Depende de la capacidad de las empresas y de cómo trasladan sus gastos generales; algunas deciden asumirlos y otras los trasladan a la oferta”.

De todos modos, aseguró que el Estado cuenta con herramientas para resguardar el interés público: “Después del contrato se pueden resguardar todas las condiciones para que las obras lleguen a término y con todas las garantías que el Estado determine”.

Las propuestas del Tren de Cercanías

Rubro 1: construcción

Con respecto al rubro de la infraestructura ferroviaria, se incluye la renovación total de los 33 kilómetros de vía, la intervención de 27 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.

De las siete propuestas de las empresas, seis estuvieron por debajo del presupuesto oficial, que es de $184.201 millones.

Ceosa tuvo la oferta más atractiva del rubro, un 42,4% por debajo de lo estipulado, con un total de $106.058 millones; seguido por la UT Pose SA - Mercovial SA, que ofertó este renglón con $142.966 millones, aún así un 22,4% por debajo del presupuesto oficial.

Rubro 2: concesión

Con referencia la operación y mantenimiento de servicio, con propuestas técnicas y comerciales, que incluyen la explotación de servicios complementarios de las estaciones. La concesión será por 15 años y participan de la puja de la licitación tres empresas.

Nuevamente quedó Ceosa con la oferta más competitiva, con una oferta de costo por kilómetro recorrido de $26.530. Muy por encima de la oferta de esta empresa quedaron Semisa-Cartellone-Hugo del Carmen Ojeda, con $43.752; y Ferrovías-Roggio, con $45.900.

Rubro 3: material rodante

Este rubro contempla tres nuevas formaciones (triplas), cada una con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

La mejor oferta, en este caso, llegó de parte de Material Ferroviario SA, con un presupuesto de $27.103 millones, un 5,5% por debajo del presupuesto oficial, que es de $28.685 millones; seguido por la china CRRC Tangshan Company, con $28.080 millones (-2,1%).

Obras viales en Mendoza

En términos generales, Baduí señaló que tienen en el Gobierno comprometidos "un alto porcentaje de los fondos del resarcimiento”, explicó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, al trazar el panorama de lo que se viene en 2026, con obras ya adjudicadas, licitaciones en evaluación y otros anuncios.

Sobre la ruta nacional 143 (tramo de San Carlos a San Rafael), la subsecretaria confirmó que la obra ya superó instancias decisivas: “Ya anunciamos la adjudicación, ya pasó por el Consejo de Obra Pública, tenemos el aval y ahora empieza todo el trámite administrativo de notificación a las empresas y firma de contrato”. Se espera que la obra comience en febrero.

En paralelo, la Ruta Nacional 7, eje central del corredor bioceánico, tendrá avances en las primeras semanas del año con la apertura de sobres de las obras.

Acceso Este (Ruta 7) a la altura de Guaymallén.

“La Ruta 7 la abrimos el 6 de enero, el Día de Reyes, y el 14, en los dos tramos”, precisó la funcionaria.

El paquete de obras incluye la actualización con la tercera trocha del Acceso Sur sobre la Ruta 40, y la doble vía del Este, que avanza en distintas etapas.

“La segunda etapa de la doble vía del Este ya está adjudicada y la tercera tiene los pliegos publicados", dijo, por lo que se espera también la actualización sobre cómo será el trabajo de la tercera trocha del Acceso Sur entre calle Paso y Azcuénaga.

A esto se suman obras que ya están en ejecución, como la Ruta 153 en el este-sur provincial y la Ruta 171, en los caminos que comunican Santa Rosa con San Rafael y General Alvear.