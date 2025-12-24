Cuáles son las 4 empresas que realizarán la ruta 143 y cuándo arrancan las obras en San Rafael

El Gobierno Provincial dio detalles de una de las obras en rutas nacionales donde invertirá dinero de los U$S 1.023 millones de los fondos del resarcimiento. Se trata de la ruta 143 , en el tramos que une al departamento de San Rafael con San Carlos .

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, señaló que todos los pasos de la licitación se cumplieron, y que esperan que en febrero comiencen las obras, que están divididas en tres tramos y de la cual participarán cuatro empresas , que son la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Black Shadow - Horizonte por un lado; por otro Cartellone y también Ceosa en el tercer tramo de sur a norte.

"Enviamos al Concejo de Obra Pública (COP) el informe de adjudicación de la ruta 143, por lo que estamos en el tramo final del trámite administrativo para poder empezar con la ejecución propia de la obra", indicó.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron a MDZ Online que el aval del COP es un hecho, por lo que estiman que en poco más de 30 días, ya arrancando febrero, iniciarán los trabajos en la ruta, que es una de las más importantes de Mendoza, particularmente en lo que tiene que ver la comunicación entre el norte y el sur provincial y que actualmente está en estado deplorable.

De hecho, uno de los principales motivos de la gestión de Alfredo Cornejo fue avanzar en un convenio con Vialidad Nacional para que la provincia invierta fondos en estas rutas que son nacionales, pero que actualmente no están dentro de la órbita de la presidencia de Javier Milei para arreglarlas. A la ruta 143 se suman tramos de la ruta 40 (con el Acceso Sur incluido) y de la ruta 7 (desde el comienzo del Acceso Este hasta el cruce con la Variante Palmira, llegando a San Martín.

Empresas que realizarán la obra de la ruta 143 en San Rafael

La subsecretaria puso énfasis en que las empresas que compitieron por las obras presentaron presupuestos muy por debajo de los montos oficiales, lo que significó un dato positivo para el Ejecutivo y la inversión que deberá realizar.

El dato concreto es que la inversión prevista en el presupuesto oficial pasó de los U$S 46,5 millones, a los U$S 35,5 millones para los tres tramos, que abarcarán un total de 107 kilómetros:

Sección 1 (Rawson – Rotonda del Cristo y Ruta Provincial 150): ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al aeropuerto.

(Rawson – Rotonda del Cristo y Ruta Provincial 150): ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al aeropuerto. Sección 2 (Rotonda del Cristo – Río seco de Las Peñas): repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

(Rotonda del Cristo – Río seco de Las Peñas): repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética. Sección 3 (Río seco – Pareditas y Ruta Nacional 40): repavimentación y ensanche de 48 km, consolidación de banquinas y modernización de señalética.

Los plazos de ejecución serán de 12 meses para el tramo 3, mientras que el tramo 1 y 2 tendrán un plazo de obra de 18 meses, por lo que en el segundo semestre del 2027 debería estar concluida la obra.

licitacion ruta 143 b Gobierno

Con respecto a las empresas que realizarán las obras, se destacan para la Sección 1 la UTE que conforman Black Shadow - Horizonte, dos firmas locales de San Rafael que realizarán el tramo urbano entre Rawson-Rotonda del Cristo, hasta la Ruta 150.

Black Shadow SA es una empresa constructora que nació en 2010 en San Rafael y que realiza actividades vinculadas a movimiento de suelos y construcción, especialmente en obras viales y de infraestructura. Se ha dedicado principalmente a obras viales, como reconstrucciones y repavimentaciones de rutas provinciales en Mendoza.

La otra empresa es Horizonte SA, también domiciliada en San Rafael, tiene foco en obras civiles, construcción de viviendas y servicios vinculados, como provisión de hormigón elaborado, realización de movimiento de suelos, demoliciones, alquiler de maquinaria vial, transporte y contenedores; más la realización de bloques de hormigón, entre otros.

Ceosa realizará la sección 2 de la 143 y maneja una importante cantidad de obras y emprendimientos en Mendoza. Por ejemplo, levantó el Aconcagua Arena (en proceso de concesión), realizó la construcción completa del Metrotranvía, ya sea con las etapas I y II que están actualmente operativas, más las etapas III y IV, que son las que se realizan en ampliación al norte al Aeropuerto provincial, y al sur a Luján de Cuyo; y es un jugador importante incluso en la licitación del Tren de Cercanías, ya que tiene las de ganar en dos de los tres renglones donde participa.

La sección 3 estará en manos de Cartellone SA, otro grande en el ámbito de la construcción a nivel nacional y regional, que cuenta con antecedentes en presas hidroeléctricas, túneles, rutas y obras industriales. Una de las últimas rutas importantes en Mendoza que realizó la empresa fue la Variante Palmira y años atrás participó del consorcio que levantó la presa de Potrerillos. Actualmente está llevando adelante obras en las rutas provinciales 153 y 171.