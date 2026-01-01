El Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas

El Gobierno nacional busca iniciar el 2026 con un fuerte avance sobre la privatización del tren Belgrano Cargas y Logística S.A. El objetivo es publicar en enero el pliego que pondrá en marcha el proceso, que la administración de Javier Milei espera completar a mediados de este año.

Se trata del primer paso de un plan más amplio de reorganización del sistema ferroviario de cargas. La iniciativa abarca también a las líneas San Martín y Urquiza, y contempla una etapa posterior para Ferrosur Roca.

El esquema de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., definido por el Decreto 67/2025, prevé el traspaso total de la empresa al sector privado. El plan se apoya en un modelo de desintegración por áreas y en el sistema de “acceso abierto”, que habilita la participación de distintos operadores en el servicio ferroviario de cargas.

En la práctica, esto implica que una empresa podrá quedarse con partes del negocio y no con la compañía completa. Las vías y los terrenos ferroviarios se entregarán en concesión a través de licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bajo el régimen de obra pública. Lo mismo ocurrirá con los talleres. En cambio, el material rodante —locomotoras y vagones— será vendido mediante un remate público.

El Gobierno planea destinar los fondos que se obtengan de la privatización a una inversión puntual para renovar vías y mejorar la infraestructura en los tramos con mayor volumen de carga y demanda, es decir, aquellos que resultan más atractivos para los operadores privados.

En ese marco, el dinero que surja de la venta de locomotoras y vagones en remates públicos se usará exclusivamente para la renovación de vías en esos corredores prioritarios. En cambio, no se prevé invertir esos recursos en la reactivación de los tramos inactivos de la red ferroviaria, una tarea que quedará en manos de las futuras operadoras si logran generar demanda en zonas hoy sin rentabilidad.

Actualmente, hay unos 17.700 kilómetros de vías operativas. Con los fondos obtenidos, el Gobierno apunta a concentrar las inversiones en dos ejes: el ramal San Martín, con la renovación de unos 300 kilómetros de vías, y el Belgrano Cargas. Además, el pliego obliga a la empresa adjudicataria a completar la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.

El interés de los privados

Con estas mejoras en la infraestructura ferroviaria, el Gobierno busca multiplicar el volumen de cargas transportadas y elevar la participación del tren del actual 5% al 20% en los próximos años. En ese marco, estiman que hacia fines de 2027 el volumen de carga podría llegar a duplicarse.

Ese objetivo despertó el interés de distintos grupos empresarios por segmentos estratégicos de las líneas Belgrano y San Martín. Entre los principales anotados figura un consorcio liderado por Aceitera General Deheza (AGD), integrado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus. También se sumó Grupo México Transportes (GMXT), que evalúa una inversión de unos USD 3.000 millones, además de sondeos de firmas de Chile, España y compañías mineras internacionales.

Desde el Gobierno explican que el esquema de “acceso abierto” apunta a mejorar la rentabilidad del sistema, permitiendo que distintos operadores utilicen la red ferroviaria a cambio del pago de un canon. Sin embargo, reconocen que el nuevo modelo tendrá un impacto limitado en zonas como Vaca Muerta y algunos proyectos mineros, que hoy no cuentan con servicios ferroviarios activos.