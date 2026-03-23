Juicio ARA San Juan: comienza una etapa decisiva con testimonios de excomandantes

Este lunes arranca la segunda semana del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el Tribunal Federal de Santa Cruz.

El juicio por la tragedia del ARA San Juan entra en una fase de definiciones en la ciudad de Río Gallegos. Tras una primera semana centrada en las indagatorias de los procesados, la atención se desplaza ahora hacia la etapa testimonial. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada querellante Valeria Carreras destacó que las expectativas son "altísimas", marcando una diferencia sustancial con las audiencias previas.

“En la primera semana escuchamos el relato de los imputados, que están autorizados a mentir en su defensa; en esta segunda etapa, los testigos no van a poder hacerlo”, señaló la letrada. Carreras adelantó que la querella será "meticulosa" en los interrogatorios y no dudará en solicitar procesamientos por falso testimonio si detectan reticencia o falta a la verdad por parte de los citados.

Testigos técnicos y ex jefes navales bajo la lupa Para esta semana están previstos alrededor de 20 testimonios, aunque la querella estima que el proceso será más lento debido a la complejidad de las declaraciones. Los testigos se dividen principalmente en dos grupos estratégicos para la causa:

Especialistas técnicos: Profesionales encargados de informar y dar fe sobre las condiciones reales de mantenimiento y navegabilidad en las que se encontraba el submarino antes de su última misión.

Excomandantes del ARA San Juan: Oficiales que aportarán su visión basada en la experiencia directa de mando de la unidad, lo que permitirá contrastar las decisiones tomadas por la cúpula naval en 2017. Las familias de los 44 tripulantes mantienen su exigencia de "documentación completa" y el fin de lo que denominan el "blindaje naval", buscando respuestas concretas sobre el colapso de la nave en el Atlántico Sur.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017. Foto: Gentileza Gentileza Polémica por la presencia de un auditor de la Armada Un punto de fuerte tensión para esta nueva jornada es la presencia del Capitán de Fragata Daniel Lorenzo, auditor de la Armada y exdefensor en el Consejo de Guerra. Su aparición en la primera semana del juicio fue duramente cuestionada por la querella, que interpreta su asistencia como un intento de "controlar y auditar" el proceso judicial de manera irregular.