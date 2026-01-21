El audio clave del maquinista del tren Iryo: un relato que reveló qué pasó luego del descarrilamiento en España

España atraviesa horas críticas en materia ferroviaria, luego de encadenar tres accidentes en pocos días , dos de ellos de fatal magnitud . El primero, ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba , dejó al menos 42 personas fallecidas , mientras que un segundo siniestro provocó una nueva víctima fatal , reavivando las críticas por la deficiencia del sistema ferroviario y el estado de las vías.

En ese contexto, en las últimas horas salió a la luz un audio revelador del maquinista del tren Iryo que descarriló en la localidad de Adamuz , al sur del país. El material, difundido por la prensa local, aporta un relato clave para reconstruir la cronología del desastre y pone en duda la versión oficial sobre cómo y cuándo se produjo el choque posterior.

Según se escucha en el registro, apenas un segundo después del accidente , el conductor del tren que se dirigía hacia Madrid realizó un llamado de emergencia a la cabina de control.

"Acabo de sufrir un enganche a la altura de Adamuz. Tengo el tren bloqueado, voy a necesitar reconocer ", informó el maquinista.

Desde el centro de control, la respuesta fue breve: " Déjeme un teléfono. En unos minutos lo volvemos a contactar ".

tragedia en españa EFE

El segundo llamado: descarrilamiento confirmado y pedido urgente

Minutos más tarde, el maquinista volvió a comunicarse y ratificó la gravedad de la situación, ya sin margen de dudas: "Vuelvo a comunicarle que es un descarrilamiento y estoy obstruyendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Necesito que paren el tráfico de las vías urgente. Y además tengo un incendio, necesito ambulancia y bomberos de Adamuz, hay gente herida".

La respuesta desde la cabina de control generó controversia e indignación: "Recibido. No hay ningún tren llegando".

Una versión que contradice al Gobierno

tragedia en españa Guardia Civil

La difusión de este audio resulta determinante para la investigación, ya que sugiere que el impacto del tren de Renfe se produjo varios minutos después de la primera alerta del maquinista del Iryo. Esto contradice la versión oficial, que había sostenido que el choque entre ambas formaciones ocurrió a los pocos segundos del descarrilamiento.

Mientras la Guardia Civil avanza con los peritajes y el país continúa de luto, el relato del maquinista se consolida como una de las piezas más sensibles y esclarecedoras para entender cómo una tragedia evitable terminó convirtiéndose en uno de los peores desastres ferroviarios de la historia reciente de España.