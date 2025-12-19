Investigan el fósil de un reptil volador hallado en el norte de Córdoba

Un descubrimiento inesperado ocurrido en el norte de la provincia de Córdoba abrió un nuevo capítulo para la paleontología local. Durante una expedición científica realizada en septiembre de 2025, investigadores encontraron de manera fortuita el que sería el primer fósil de un vertebrado de la Era Mesozoica hallado en territorio cordobés.

El resto, un fragmento óseo de unos ocho centímetros de longitud, fue localizado en las cercanías de Ongamira , durante una salida de campo organizada en el marco de la XIX Reunión Argentina de Sedimentología. Todo indica que pertenecería al período Cretácico, etapa en la que dominaron los dinosaurios y otros grandes reptiles.

La expedición recorrió sectores de la Sierra de Copacabana, Pajarillo y Masa de Córdoba, una zona ampliamente estudiada desde el punto de vista geológico, pero donde nunca antes se habían registrado restos de vertebrados mesozoicos. Tras el hallazgo, y siguiendo lo establecido por la ley provincial 5543 de protección del patrimonio cultural, se notificó de inmediato a la Agencia Córdoba Cultura.

El rescate del material estuvo a cargo de una comisión integrada por técnicos e investigadores de la Dirección de Patrimonio Cultural, del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Arturo U. Illia” y del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (Cicterra), que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet.

Ahora, el fósil será estudiado en profundidad por especialistas del Cicterra . Según explicó Federico “Dino” Degrange, investigador del Conicet, el hallazgo fue realizado por un estudiante de geología y se trata de un material fragmentario, lo que obliga a extremar los análisis.

De manera preliminar, se cree que podría corresponder a una falange, es decir, a un hueso de un dedo de un reptil volador, posiblemente un pterosaurio, aunque esa hipótesis aún debe confirmarse.

El fragmento fue trasladado protegido dentro de un bochón de yeso y será sometido a estudios de alta complejidad, entre ellos microtomografías computadas y escaneos 3D, que permitirán reconstruir las partes ocultas del hueso. También se prevén análisis histológicos para conocer la edad biológica del ejemplar y su metabolismo.

Para llevar adelante estas tareas, el Cicterra firmó un convenio con la Agencia Córdoba Cultura, considerado clave para garantizar la investigación, preservación y puesta en valor del hallazgo. Desde la UNC destacaron que el acuerdo fortalece la articulación entre ciencia y patrimonio cultural, y representa un avance significativo para el desarrollo de la paleontología en la provincia.