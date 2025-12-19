WhatsApp lanza una herramienta largamente esperada por sus usuarios

WhatsApp lanzará una función muy solicitada por los millones de usuarios que tiene. De qué se trata.

WhatsApp, la plataforma de mensajería propiedad de Meta, introdujo una nueva función que los usuarios venían reclamando desde hace tiempo, con el objetivo de facilitar el uso de la aplicación en un mismo dispositivo. Se trata de una nueva herramienta clave para quienes usan la aplicación hace años.

Según el reporte, la actualización —que por ahora se encuentra en fase de prueba y sólo está disponible para algunos usuarios dentro del programa beta de WhatsApp— permitirá vincular varias cuentas diferentes en un solo teléfono inteligente, tanto en sistemas iOS como Android.

¿Qué ofrece la nueva herramienta de WhatsApp? Con esta mejora, las personas podrán iniciar sesión en más de una cuenta de WhatsApp sin necesidad de alternar entre diferentes dispositivos, lo que simplifica la gestión de perfiles personales y profesionales. Cada cuenta permanecerá activa y configurable por separado, con notificaciones individualizadas y posibilidades de cambiar entre ellas sin cerrar sesión.

WhatsApp Business - Portada Nuevas cuentas de WhatsApp. shutterstock.com De este modo, el servicio de mensajería se acerca a funciones similares ya presentes en otras aplicaciones pertenecientes a Meta, como Instagram, donde múltiples perfiles se pueden gestionar desde la misma app.

Un paso más en la evolución de WhatsApp Esta novedad se suma a otras actualizaciones que la empresa ha ido incorporando a lo largo de este año para mejorar la experiencia de sus más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Entre ellas se encuentran herramientas para la gestión de chats multimedia, ajustes en los estados y alternativas para facilitar la comunicación en diferentes formatos.