Mercedes Rus sobre la edad de imputabilidad: "Hay bandas constituidas por menores"

La ministra de Seguridad defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Los argumentos.

En mayo, después de un largo trabajo de la Comisión de Legislación Penal de Diputados se firmó el dictamen de mayoría del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con respecto al tema, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, se mostró de acuerdo y dio sus argumentos.

Mercedes Rus dijo en Radio MDZ que está de acuerdo con bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad. "Es un pendiente del Congreso de la nación. Es sano el debate sobre la baja de la edad de la imputabilidad y creo que está bien bajar la edad de imputabilidad", dijo la funcionaria de Alfredo Cornejo.

“Hoy recordemos que es de 16 años. Quizás 14 sería un buen número. No sé si 13, hay distintas posturas”, agregó.

Con respectos a los fundamentos para bajar la edad de imputabilidad, Rus dijo que tiene una relación directa con los cambios en la sociedad. "No es una visión de represión, sino que tiene que ver con un cambio social y con un cambio psicológico de los jóvenes", indicó.

“El Código Civil y Comercial ya contempló que ese joven ya está en un desarrollo para tener más responsabilidades por su actuar. De hecho consagró una categoría de 13 años hasta la mayoría de edad y le llama adolescencia para darle más autonomía a ese joven respecto de sus padres. Entonces, le da más obligaciones y le da más derechos. Eso traducido a lo penal tiene que tener su correlato”, agregó.