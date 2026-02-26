Baja de edad de imputabilidad: cuántos delitos cometieron los menores de 16 años en Mendoza

El Congreso de la Nación se prepara este viernes para votar el proyecto de ley del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene como punto más importante la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La medida tiene media sanción de Diputados y esperan en el oficialismo convertirlo en ley este viernes en la sesión prevista de la Cámara Alta.

Si bien se ha hecho referencia a nivel nacional respecto a que en los últimos años los delitos por parte de menores de 16 años ha crecido notablemente, los números en Mendoza marcan de igual forma una baja incidencia respecto al grueso de delitos que se cometen en el territorio.

Datos del Ministerio Público Fiscal (MPF) establecieron que en 2025, en Mendoza hubo 2.425 expedientes con intervención de las fiscalías penales de menores, es decir, un promedio de poco más de 200 hechos por mes a nivel provincial. El mes con más incidencia fue octubre, con 273 expedientes.

En tanto, este número fue levemente menor al del 2024, donde se abrieron 2.883 expedientes en todo el año (240 hechos por mes en promedio).

Desde el organismo que conduce el procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, aclararon que en estos datos no se incluyen los expedientes en los que la persona menor de edad interviene en coautoría con mayores de edad "por no corresponder su trámite a fiscalías con competencia en materia penal juvenil".

Tampoco están contadas las causas que puedan corresponder a delitos en Santa Rosa, La Paz y Malargüe, ya que en esos períodos comprendidos "no contaban con fiscalías donde se tramitara de forma exclusiva las causas de competencia penal juvenil".

Fuentes del MPF acotaron que estos números son "muy bajos" si se comparan, por ejemplo, con la cantidad de delitos de Mendoza, donde por ejemplo, los delitos por estafas, fueron más de 15.000 en Mendoza en 2025.

El Gobierno de Mendoza sigue de cerca el debate de la baja de la edad de imputabilidad

En el Gobierno Provincial siguen de cerca el debate que se dará este viernes. Tanto el gobernador Alfredo Cornejo, como la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, se han mostrado de acuerdo a la aprobación de la ley con todos sus cambios, más allá que han asegurado que ninguna ley es la solución al problema.

De hecho, Rus habló sobre la "necesidad" de intervenir por parte del Estado con un abordaje judicial adecuado cuando jóvenes mayores a 14 años delinquen. De igual forma, aclaró que, en la práctica, "los jóvenes en conflicto con la ley penal sólo en un 8% reciben penas de prisión. El 92% restante accede a medidas alternativas", dijo.

Quien habló sobre este tema este miércoles en MDZ Radio(en el programa MDZ Club) fue el jefe de los fiscales de Mendoza, Alejandro Gullé, quien se mostró de acuerdo con el proyecto que está tratando el Congreso y expresó que "el menor de 14 años de hoy no es el mismo del de hace 15 o 20 años".

cornejo con gulle (1).JPG El gobernador Alfredo Cornejo y el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. ALF PONCE / MDZ

Aseguró que desde el Estado se puede dar "contención y reeducar", y comparó la situación con lo que ocurre en la actualidad: "Hoy un menor de 16 años que comete un delito, salvo que sea gravísimo, se lo entregan a la familia, es decir, vuelve al mismo círculo y núcleo donde estaba, con los mismos amigos e influencia familiar".

De esta forma, aclaró que "para tener buena institucionalización, tenemos que tener lugares dignos, con lugares capacitados y buena orientación. Porque un chico es mucho más recuperable que un adulto".

"Todo esto requiere inversión. Mendoza se ha esmerado en la creación de institutos carcelarios que son los mejores que los que teníamos. De a poco se pueden generar mejores atenciones", añadió.

Sostuvo también que a los menores de 16 años en muchas oportunidades "se los usa para cometer delitos", por la inimputabilidad, pero además "porque a veces los menores no tienen control de sus frenos inhibitorios".

Más allá de todo, opinó que a los menores "hay que contenerlos. La idea es que los menores que se institucionalicen puedan ser reeducados, reformados y no vuelvan al ruedo" de la delincuencia.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa reemplaza la normativa vigente y crea un régimen especial para adolescentes en conflicto con la ley penal. El punto central es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

El proyecto descarta la pena perpetua para menores y establece que cualquier privación de la libertad deberá cumplirse en establecimientos específicos, separados del sistema penitenciario de adultos.

El nuevo esquema prevé un abanico de sanciones. Para delitos con penas menores a tres años, no habrá prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se priorizarán medidas socioeducativas y alternativas a la reclusión.

En los delitos más graves, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión, siempre bajo un régimen especial.