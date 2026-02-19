"Que esto deje de pasar depende de ustedes": el reclamo de la madre de Jeremías Monzón en el Senado

El debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado contó con un momento muy fuerte. En el plenario de comisiones que analizó el proyecto con media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, expuso Romina Monzón, madre de Jeremías, el adolescente de 15 años asesinado hace dos meses por otros menores.

Romina Monzón comenzó recordando quién era su hijo: “Jere tenía un montón de sueños, de vida. Fue asesinado en manos de tres menores, con la participación de un adulto. Tres menores que no eran víctimas de la sociedad, no era adictos, estaban escolarizados. Solo son tres sádicos que un día decidieron asesinar de la manera más cruel y violenta a mi hijo”.

En un debate atravesado por argumentos jurídicos sobre reinserción, proporcionalidad y garantías, la madre cuestionó el encuadre con el que algunos sectores describen a los imputados: “muchas personas hablan de que ellos tenían 16 y 14 años y hablan de niños, pero una persona que decide salir a asesinar, que lo premedita, que lo planifica y ejecuta, no es un niño. No hay dejos de infancia ni esperanza en esas personas porque demostraron cuán crueles pueden ser”.

Y agregó: “Jere sufrió de una manera horrible en manos de estas tres personas que con toda la alevosía se filmaron y disfrutaron hacerlo. Manipularon el cuerpo, ocultaron pruebas. Fue con un nivel de sadismo y perversión, de violencia digna de un sicarito y cuando hablan de infancias y reinserción, la discusión es mucho más grande”.

Romina señaló que, de los tres acusados, solo una de ellas permanece detenida y que, de acuerdo con el marco actual, podría recibir como pena máxima 15 años de prisión. “Son los mismos 15 años que yo pasé junto a mi hijo”, comparó.

También cuestionó el funcionamiento del sistema judicial: “Ella tiene todas las garantías con la ley y justicia actual obsoleta que le dan cosas a los delincuentes. Los otros dos de 14 años salieron sin siquiera tener el antecedente penal y todo probó que ellos fueron, que llegaron antes, que llevaron armas, que lo torturaron, que lo desvistieron, que quisieron eliminar pruebas”.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, relató: “Ellos guiaron las investigaciones porque a Jere lo encontraron cuatro días después y no lo pude reconocer por el estado nefasto en el que dejaron el cuerpo. Salieron de Tribunales sin tener el antecedente penal. Pueden salir y reinsertarse en sociedad como quieran y eso es lo que tiene que cambiar”.

Y amplió el reclamo más allá de su caso particular: “No solo fueron los dos asesinos de mi hijo, fueron muchísimos los asesinos que esta justicia liberó. Esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”.

El pedido al Congreso

Romina advirtió que los acusados “se fueron con la certeza de que si esta ley no cambia tiene aún dos años más para seguir matando gente. Es tan aberrante y triste, no entendía cuán vulneradas están las víctimas”.

En ese marco, interpeló directamente a los senadores: “Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto. En un par de días empiezan las clases, cómo hago y encima que no piensen en las víctimas”.

También cuestionó la demora en modificar el régimen vigente: “recién ahora” después de 45 años eligen cambiar una ley de la que “no se le cambió ningún artículo, no hicieron nada. Se siguen acumulando madres, se siguen acumulando nichos, víctimas y siguen liberando homicidas, gente que empezó robando y siguió escalando la violencia porque nunca lo frenaron".

En el tramo final, sostuvo que durante años “hicieron la mirada al costado, no se hicieron cargo, no se siguen haciendo cargo y realmente ahora es la única manera de poder ayudar para que otras familias no pasen por lo mismo”.

Y cerró: “Tengo la certeza de que mi hijo no descansa en paz porque dos de los homicidas están libres. Encima nosotros como víctimas tenemos que garantizarles la seguridad a ellos. Es tan difícil porque solo puedo ver a mi hijo en un cementerio o en mis sueños, no tengo más nada. Es nefasto. No les deseo que tengan que pasar por esto. Esto es el dolor más grande, pero no me queda otra que seguir peleando y estos 10 minutos es intentar de que haya algo de justicia”.

Sobre el trato recibido en las audiencias judiciales, agregó: “lo único que los jueces, que ya tenían pensado liberarlos, me podían ofrecer era una copa de agua o una servilleta para las lágrimas. Nada más. Que esto deje de pasar solo depende de ustedes”.

El proyecto que se discute en el Senado reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Para el oficialismo, la reforma busca cerrar lo que considera una zona de impunidad. Para la oposición, el debate exige una mirada más amplia sobre prevención y política social.