Reforma laboral: el Gobierno debate si acepta cambios en las licencias médicas y devuelve el proyecto al Senado

Pese a la urgencia del Gobierno por un tratamiento exprés, el admitido "error" del oficialismo alrededor de la modificación al régimen de licencias médicas incluido en la reforma laboral trastocó los planes del calendario del Ejecutivo. Al filo del vencimiento de las extraordinarias, La Libertad Avanza buscará sesionar este jueves en la Cámara de Diputados mientras analiza si acepta o no cambios al polémico artículo y devolver el proyecto al Senado .

El objetivo político del Gobierno es claro, llegar al 1° de marzo con la reforma laboral aprobada. Por eso, en Casa Rosada se proponían evitar cualquier tipo de demora que pudiera atentar con ese objetivo. Sin embargo, la inclusión a último momento de una sorpresiva modificación de los sueldos de los trabajadores en régimen de licencia por enfermedad hizo tambalear la misión.

De acuerdo al artículo 44 que introdujo la cámara alta, los empleados que sufran accidentes o enfermedad no vinculados a la actividad laboral que puedan verse inhabilitados para trabajar, recibirán solo el 50% de su salario, mientras que aquellos que no puedan asistir a su puesto por motivos ajenos a su acción voluntaria, el monto ascenderá al 75 % de la remuneración. Es decir, se dejaría de cobrar el 100% del salario como ocurre actualmente, incluso en casos graves como los de pacientes oncológicos.

Según el oficialismo, el cambio se proponía modificar un sistema que fomenta el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Sin embargo, los gremios y la oposición denunciaron una nueva avanzada del Gobierno contra los trabajadores e incluso algunos aliados del oficialismo en el Parlamento se mostraron incómodos a la hora de acompañar la iniciativa.

Por eso, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el Ejecutivo "cometió un error" con el artículo y prometió alterarlo para mantener el pago del 100% salarial para aquellas "enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables", aunque el descuento se sostendría para el resto de los casos.

La reforma laboral se discutirá esta semana en Diputados, donde el Gobierno aceptó modificar el artículo de licencias médicas pese a su objetivo de sacar la ley cuanto antes.

Sin embargo, una modificación del proyecto en Diputados -la cámara revisora- obligaría al Gobierno a devolver el texto laboral a la cámara alta, un giro en los planes del oficialismo que ajustaría los tiempos al límite: las extraordinarias vencen el 28 de febrero.

Por eso, en Balcarce 50 reconocieron a MDZ el lunes que el Gobierno evaluaba la posibilidad de aprobar la ley como está, pero luego incluir modificaciones en el decreto reglamentario que finalmente instrumenta la legislación. "Se harán los cambios sin que vuelva al Senado", aseguró sin dejar lugar a dudas un funcionario que recorre los pasillos de la Casa Rosada.

La mesa política con Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem La mesa política del Gobierno debate cómo avanzar alrededor de los cambios en las licencias médicas de la reforma laboral. Presidencia

Aún así, esa postura no garantiza el apoyo de los socios del oficialismo en el Parlamento, por lo que los estrategas libertarios se encuentran en estos momentos barajando planes alternativos.

Una de las opciones es, pese a correr contra el reloj, tratar el proyecto laboral este jueves en Diputados y aceptar modificaciones al problemático artículo 44 con la esperanza de que un veloz tratamiento habilite llevar la discusión nuevamente al Senado el próximo viernes 27, un día antes del cierre del periodo extraordinario.

"Es una posibilidad , ya que si eso sucede, la ley estaría sancionada y solo tendrías que insistir o aceptar el nuevo artículo en el Senado", explicó a este medio un integrante de la mesa política del Gobierno.

Rosca legislativa en marcha

Ese plan de acción requiere que el oficialismo consiga introducir modificaciones en el plenario de comisiones previsto para este miércoles en la cámara baja, que los diputados acompañen al día siguiente en el recinto y que este mismo viernes ya sea enviado a la cámara alta. Se trata de una gimnasia legislativa que pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para negociar con sus aliados -y con sus oponentes- el éxito de una reforma sin antecedentes en los últimos años.

En ese contexto, un legislador libertario señaló a MDZ que otra posibilidad que se analiza es la de intentar aprobar la ley como está, junto con una ley complementaria que modifique el punto de las licencias médicas para evitar que la reforma entera deba regresar al Senado. "Falta aún, no se tomó la decisión final", remarcó otra fuente muy al tanto de las conversaciones parlamentarias.

En el Congreso actual, La Libertad Avanza cuenta con 95 votos propios en la cámara baja, lejos de los 129 exigidos para tener la mayoría. En la cámara vecina, ostenta 21 senadores, a 16 voluntades de las 37 que necesita en el Senado. Y un dato no menor, el rol de Victoria Villarruel como presidenta de la cámara alta podría ser fundamental a la hora de apurar los trámites en el Senado y apurar el tratamiento.

Serán horas de llamados telefónicos y rosca legislativa en la Casa Rosada, donde nadie quiere enfrentar el escenario de tener que explicarle a Javier Milei que no se logró avanzar con su tan ansiada reforma laboral.