Por qué a partir de marzo algunos modelos de autos tendrían precios más accesibles

La media sanción por parte del Senado del proyecto de ley de reforma laboral no es un dato menor para el sector automotor, dado que su capítulo fiscal incluye la eliminación del Impuesto Interno que pagan los autos . Por eso crece la expectativa en el sector.

El año pasado, el Gobierno había dado de baja la primera escala de este tributo que afectaba a vehículos de gama media, pero mantuvo la segunda escala que grava a los 0km de mayor precio.

Este recargo fiscal sigue vigente e impacta en los modelos de más de $104 millones aproximadamente, según la forma de cálculo que se realice. Son 0km que tienen un valor FOB de alrededor de US$37.000. A partir de ese valor, deben abonar una alícuota de 18%.

El proyecto pasó ahora a la Cámara de Diputados y sería tratado en los próximos días. La expectativa que hay en el mercado es que – si todo sale bien -, a partir de los primeros días de marzo, quedaría sin efecto lo que se conoce como "impuesto al lujo".

Este tema ya viene generando su efecto en el mercado, desde que se conoció el proyecto legislativo del Gobierno nacional, hacia fines del año pasado.

La noticia de la posible eliminación de la segunda escala provocó un freno en las ventas de los modelos que podían ser beneficiados con la quita del gravamen.

Tanto es así que empresas como Prestige -representante de Mercedes-Benz- decidió adelantar a sus clientes el descuento que tendrían sus modelos a cuenta de la quita del impuesto.

Estrategia de negocios

Ayer volvió a ratificar la medida, al salir a apoyar la aprobación del Senado del proyecto mencionado. Lo hizo el presidente y CEO de la compañía.

“En un contexto donde se está debatiendo en el Congreso el esquema de impuestos internos que impacta en determinados vehículos, desde Prestige Auto decidimos actuar con responsabilidad y foco en nuestros clientes", dijo Daniel Herrero.

"Por eso, durante enero y febrero, y gracias a un esfuerzo conjunto con toda nuestra red de concesionarios oficiales, estamos ofreciendo descuentos compensatorios o la devolución del impuesto (cuando corresponda) en los vehículos actualmente alcanzados por el impuesto interno", agregó.

El objetivo de la automotriz es claro: evitar un freno en el consumo y darle previsibilidad al cliente. "Queremos que quienes están evaluando la compra de un vehículo puedan hacerlo ahora, sin quedar a la espera de una definición legislativa que aún no tiene fecha cierta", puntualizó.

El anuncio prematuro del plan de eliminar el impuesto se sintió en el mercado general, ya que los consumidores prefieren esperar a que se concrete la medida ante la posibilidad de una baja de precios de los 0km.

¿Baja generalizada?

Un relevamiento realizado por MDZ entre concesionarias, fabricantes e importadores muestra que existe consenso de que la quita del impuesto a los modelos de gama más alta va a reacomodar los precios de buena parte del mercado.

La quita de este tributo va a provocar una baja de precios de entre 10% y 15% de los autos que hoy lo están pagando, los que cuestan más de $104.000.000. Esto va a hacer que los que estén por debajo se tengan que reajustar para no quedar fuera de precio.

"Todavía no está aprobado, pero seguramente va a salir. Es un impuesto que no afecta a muchos modelos porque el consumo de esos autos no es muy grande. Son autos a partir de los $104 millones. Estos vehículos estarían bajando y se ubicarían cerca de 90 millones de pesos o un poco menos, unos 87 millones de pesos. Esto provocaría el efecto cascada. Esos modelos, con alta tecnología y ese nivel, bajan a menos de 90 millones, los que están hoy en esos precios, supongamos ochenta y pico de millones, bajarían a menos de 70 millones y los que están hoy en esos precios, tendrían que bajar y así sucesivamente. Esto llegaría al nivel de autos de mayor consumo que están entre 35 y 45 millones. Hasta este valor de autos, se sentiría el efecto cascada", explicó un importante operador del mercado automotor.

Fuerte competencia

Este es el consenso general que hay en el sector. Más si se tiene en cuenta que se está atravesando un período de mucha competencia, que va a crecer en los próximos meses y no hay margen para perder clientes por ofrecer precios no competitivos. El nivel de rebaja que tengan los modelos del segmento medio dependerá de la oferta y la demanda, pero todos coinciden en que serán precios más atractivos o descuentos más importantes.

Este medio consultó a diferentes empresarios y todos coincidieron en que la lógica del mercado tendría que pasar por ese análisis. Obviamente, no quieren hablar mucho del tema ya que la difusión de una posible baja real de precios hace que se frenen las ventas no sólo de los autos que pueden tener el beneficio fiscal, sino de todo el mercado.

En varios casos de marcas importadas de alta gama, comentaron que muchos clientes compraron autos con la idea de que el impuesto será eliminado. Como esas unidades llegarán en dos o tres meses, ya no pagarán el impuesto y su precio será más bajo al que existe hoy.

Incluso, un importador de una marca premium explicó que hay unidades en el puerto que están a la espera de que se elimine Impuestos Internos para recién entonces nacionalizarlas y quedar fuera del recargo fiscal.

"Todos los clientes que están comprando en estos días saben que, cuando llegue al país su vehículo, en un par de meses, no pagarán el impuesto y en ese momento le comunicaremos el nuevo precio con la rebaja", explicó el CEO de una marca importada de primer nivel.