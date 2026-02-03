Boom de autos eléctricos: se vendió en enero lo mismo que en seis meses de 2025

Aunque es un mercado aún pequeño, las ventas de autos eléctricos llegaron a 533 unidades en enero, un 42% de todo lo vendido en los 12 meses de 2025.

Aunque el mercado argentino de autos eléctricos aún sigue siendo muy pequeño, comenzó el año con un fuerte salto en los patentamientos y se prepara para dar un fuerte salto cuantitativo. Durante enero se vendieron 533 unidades, una cifra muy superior a las 141 registradas en diciembre de 2025 y que equivale al 42% de todo el volumen comercializado a lo largo del año pasado, cuando se habían patentado 1.279 vehículos de esta tecnología. El crecimiento estuvo impulsado por una mayor oferta de modelos y versiones, que llevó a multiplicar por cinco el promedio mensual observado en 2025.

En este escenario, BYD se consolidó como el principal actor del segmento eléctrico en el inicio del año. La marca china patentó 386 unidades y concentró el 72,4% de las operaciones, seguida a gran distancia por Chevrolet, con 37 vehículos y una participación del 6,9%. El tercer lugar fue compartido por Renault y JMEV, con 25 unidades cada una, mientras que el quinto puesto correspondió al chasis para bus eléctrico Agrale MA 6.0, con 11 patentamientos.

Los modelos de autos eléctricos más vendidos El liderazgo de BYD también se reflejó en el ranking por modelos. El B-SUV Yuan Pro fue el auto eléctrico más vendido de enero, con 210 unidades, seguido por el Dolphin Mini, que alcanzó 176. El Chevrolet Spark EUV concentró la totalidad de las ventas eléctricas de General Motors, con 37 patentamientos. Detrás se ubicaron el JMEV Easy 3, con 25 unidades, y el Renault Kangoo E-Tech, con 24 vehículos. La lista se completó con modelos de Volvo, Baic, Geely, Great Wall y una oferta diversificada que incluyó marcas premium y de nicho.

BYD Dolphin Surf La unidad número un millón del auto eléctrico de BYD para el segmento A salió de la línea de montaje de la factoría de Xi’an, China. Este crecimiento en las ventas se dio en paralelo a un aumento significativo del ingreso de vehículos electrificados al país. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 arribaron a la Argentina cerca de 20.000 unidades, como resultado de la finalización del plazo para el ingreso de los autos correspondientes al primer año del cupo habilitado por el Gobierno nacional para importar vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35% previsto en el Acuerdo de Complementación Económica con Brasil.

Interés tras la llegada del barco de BYD Dentro de ese marco se inscribió la llegada, el pasado 19 de enero, del buque BYD Changzhou a la Terminal Zárate, con unos 5.800 vehículos de origen chino. El arribo tuvo un impacto inmediato en el mercado, al despertar un marcado interés entre los consumidores y generar un aumento inusual de consultas en concesionarias de distintas marcas, incluso aquellas que no comercializan productos de BYD.