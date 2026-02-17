Dictaron la prisión preventiva para el hombre que tiró una bomba molotov en la marcha contra la reforma laboral

Se trata de Milton Tolomeo, identificado como el "anarquista de la molotov", quien está acusado de lanzar los proyectivos incendiarios contra la policía durante la marcha por la reforma laboral en el Congreso.

Milton Tolomeo, el "hombre molotov", continuará detenido por haber lanzado las bombas incendiarias contra la policía durante la marcha por la reforma laboral.

La última marcha por la reforma laboral en el Congreso estuvo atravesada por enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En ese contexto, uno de los episodios más llamativos de la jornada fue el de un hombre que lanzó a los uniformados una bomba molotov. Por orden del juez a cargo de la causa, continuará detenido con prisión preventiva.

Quién es el "anarquista de la molotov" Se trata de Milton Tolomeo, quien fue identificado como "el anarquista de la molotov" por su acción violenta durante la protesta. El sospechoso, un masajista deportivo de Caballito de 39 años, no aparecía en el video que mostró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con la identificación de cuatro sospechosos el día después de la manifestación. Tampoco figuraba su nombre en la lista de 17 personas implicadas en los incidentes difundida el día después de la marcha.

Sin embargo, Tolomeo fue identificado tras un análisis de imágenes que permitieron establecer su participación directa en el lanzamiento de las molotov contra personal de las Fuerzas Federales de Seguridad durante la manifestación del jueves pasado.

Tras la detención, en la casa del presunto incendiario se encontraron bidones de combustible y material con propaganda anarquista, además de "numerosos elementos entre los cuales estaba la vestimenta usada en el momento de los hechos, guantes de alta temperatura, bidones de liquido inflamable, celulares y una computadora".

molotov congreso Los elementos que dieron lugar a su detención Por orden del magistrado Gonzalo Rua, titular de Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 6, continuará detenido con prisión preventiva, a pedido de los fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong, de la Unidad de Flagrancia Este.