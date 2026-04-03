¿Quién ganó la primera encuesta de candidatos a gobernador de MDZ?

La carrera por la Gobernación hacia 2027 ya comenzó y los dirigentes políticos mendocinos buscan posicionarse de cara a las elecciones cruciales del año que viene. Anticipando esa disputa electoral, MDZ realizó una encuesta entre las principales figuras del oficialismo que podrían aspirar a suceder a Alfredo Cornejo.

La consigna para los lectores de MDZ señalaba: “¿Qué dirigente oficialista considerás el más capacitado para candidato a gobernador ?”.

Entre las opciones figuraban ministros integrantes del gabinete de Cornejo y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez .

Con una participación de más de 7000 votantes, el jefe comunal de la Capital encabezó las preferencias con el 27% de los votos.

“Yayo” Suarez es uno de los intendentes radicales que no tiene posibilidad de reelección y desde hace tiempo viene trabajando en su candidatura a gobernador.

Encuesta oficialistas gobernador MDZ

En segundo lugar entre los más elegidos de la encuesta se ubicó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, con el 20% de los votos. El ex intendente de Godoy Cruz es el favorito de Cornejo en la carrera por la sucesión pero aún no tiene garantizado ser el elegido de Cambia Mendoza para competir el año que viene.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quedó tercero en las preferencias con un 17%, En el segundo mandato Cornejo el abogado lujanino ha tenido un rol preponderante casi como un vocero de la gestión en muchas iniciativas y políticas implementadas por el Gobierno.

Finalmente, más atrás en la encuesta se ubicaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, con el 9,3% y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, con el 9,1%.

Por su parte, el 17,9% de los lectores de MDZ eligió la opción “otro” en este sondeo de opinión.