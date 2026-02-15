Cayó uno de los acusados de lanzar bombas molotov a la policía en el Congreso contra la reforma laboral

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) capturaron este domingo a quien los investigadores denominaron como “el anarquista de la molotov”, el principal sospechoso de haber lanzado bombas caseras contra el cordón policial el pasado miércoles durante el debate por la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

Militon Tolomeo (39) fue interceptado por agentes de la Superintendencia de Investigaciones Federales a la salida de un torneo amateur de boxeo en la localidad bonaerense de Avellaneda . El sospechoso no ofreció resistencia y hasta entregó las llaves de su domicilio al momento de ser esposado.

Tras la detención, y bajo las órdenes del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6, la división de Delitos contra la Salud Pública de la PFA allanó el departamento del imputado, ubicado sobre la Avenida Directorio, en el barrio porteño de Caballito.

Allí, los uniformados federales encontraron dos bidones de 5 litros, uno con combustible y otro con alcohol. Tambien la ropa que el detenido habría usado durante el ataque a las fuerzas de seguridad.

Al igual que en las identificaciones previas, los peritos analizaron cuadro por cuadro las transmisiones de televisión y cámaras de seguridad del Congreso, logrando establecer una participación directa de Tolomeo en el lanzamiento de explosivos.

La investigación por la causa busca determinar si Tolomeo actuó de forma solitaria o si forma parte de una estructura más amplia encargada de coordinar los disturbios que dejaron un saldo de autos quemados y varios policías heridos.

Bombas molotov en el Congreso

El momento fue captado por las cámaras de los medios presentes, donde se vio al grupo de agresores detenerse en plena calle resguardados de maderas.

Allí, rápidamente comenzaron a armar las bombas para agredir a los policías actuantes.

molotov congreso

Una vez que tenían los explosivos en mano, los manifestantes se acercaron varios metros a la línea de efectivos para luego comenzar con el ataque. En total, arrojaron tres de estas bombas antes de ser repelidos por el agua a presión de la Policía. Sin embargo, después continuaron rompiendo las baldosas para arrojarlas a los efectivos.