Liberaron a uno de los miembros de la banda de falsos mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Los jueces de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional aprobaron la excarcelación de Juan David Hermoza Arica (27) , uno de los principales acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a estafar automovilistas en la Ciudad de Buenos Aires . Entre las víctimas de los falsos mecánicos está el periodista Horacio Pagani .

En su resolución, los magistrados Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone decidieron revocar la negativa de excarcelación previa, fundamentando que el mantenimiento de la prisión preventiva resultaba desproporcionado .

El tribunal destacó que el imputado, de nacionalidad peruana, no posee antecedentes penales y que, dada la escala penal de los delitos (asociación ilícita y estafas reiteradas), una eventual condena podría ser de ejecución condicional. Además, en el fallo se subrayó que Hermoza Arica ya lleva más de ocho meses privado de su libertad, un tiempo que le permitiría acceder a beneficios de salida anticipada incluso si se le impusiera una pena efectiva.

Por otro lado, los magistrados también valoraron que el acusado ya había cumplido con pautas de conducta impuestas en una excarcelación anterior antes de ser detenido nuevamente en mayo de 2025 por este delito.

De acuerdo con la investigación del caso, la organización criminal operó al menos entre agosto de 2023 y abril de 2024 en barrios como Balvanera, Chacarita, Villa Crespo y Villa Luro. Así, la banda logró recaudar casi 10 millones de pesos.

Su modus operandi consistía en abordar a conductores que circulaban solos para alertarlos sobre un supuesto desperfecto grave en una rueda. Inmediatamente, aparecían cómplices vestidos como mecánicos que ofrecían reparar la falla en el lugar utilizando repuestos falsos.

Para dar apariencia de legalidad, entregaban recibos de una entidad inexistente y cobraban sumas exorbitantes a través de transferencias bancarias o efectivo.

La estafa a Pagani y su captura

Según indicó el periodista víctima de estos delincuentes, todo comenzó cuando él manejaba por el barrio de Once. Un joven le advirtió sobre un problema mecánico y unos segundos después, un mecánico que pasaba por la zona le ofreció ayudarlo. En total, el "arreglo" le costó 1.800.000 pesos.

Sin embargo, luego descubrió que la supuesta falla nunca existió. Tras lo ocurrido, el periodista realizó la denuncia y personal de la División Investigaciones Comunales 3 comenzó una investigación para dar con los involucrados.

Tras esto, el miércoles 23 de abril, efectivos policiales siguieron a los sospechosos hasta la calle Humberto Primo al 3200. Allí, los agentes constataron que la banda de supuestos mecánicos estaban llevando a cabo una nueva estafa, por lo que intervinieron e identificaron a los involucrados.

En esta ocasión, el dueño del vehículo relató que uno de los sospechosos le había dicho que su vehículo tenía un problema mecánico y se ofreció a ayudarlo. Tras esto, le pidió un adelanto.

Elevación a juicio

A pesar de la liberación de Hermoza Arica bajo caución, el proceso judicial sigue su curso. El fiscal a cargo de la causa, Juan Pedro Zoni, solicitó la elevación a juicio oral para siete integrantes de la banda (seis ciudadanos peruanos y una argentina).

La acusación se sostiene sobre una amplia base de pruebas que incluye testimonios de las seis víctimas identificadas, filmaciones de cámaras de seguridad y el secuestro de repuestos de goma y herramientas utilizadas para simular los arreglos.