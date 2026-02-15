Godoy Cruz: asesinaron a un hombre en el barrio La Gloria
Un hombre de 25 años recibió un tiro en el cuello fuera de su vivienda en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz y murió. Contaba con amplios antecedentes penales.
Un hombre de 25 años, identificado como Maximiliano Garate, fue asesinado a la medianoche de este domingo en el barrio La Gloria del departamento de Godoy Cruz, luego de haber recibido un disparo en el cuello.
Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, llegó un aviso al 911 por detonaciones de arma de fuego en el lugar y, al arribar a la zona, se dio con la víctima, quien estaba acompañado de su hermano.
Homicidio en Godoy Cruz: cómo fue el hecho
Así, se supo que el lesionado había ingresado a su vivienda con un disparo y, por esto, se debió llamar de urgencia al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Desde ese cuerpo médico se constató, tras realizar maniobras de RCP, el fallecimiento de Garate.
Luego de una inspección por el lugar, se encontraron tres vainas servidas. La víctima fatal contaba con amplios antecedentes penales, según se pudo observar en la base de análisis.