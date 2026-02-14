Entre heladeritas, pancartas y protestas: las postales de la Vendimia de Godoy Cruz

De esta manera, y con un público de todas las edades, el Parque San Vicente se vistió de Vendimia para desarrollar su acto con espectáculo central y la elección y coronación de la reina.

Pasadas las 20, los mendocinos comenzaron a llegar al espacio verde. Con mantas, heladeras y hasta pancartas en apoyo a las candidatas vendimiales, se ubicaron para vivir una espectáculo que comenzó cerca de las 21:30.

Norma e Isabel fueron de las primeras en llegar para presenciar la fiesta departamental. Las mujeres, de 73 y 76 años, se declararon fanáticas de la Vendimia. "Nos encanta la Vendimia. Tratamos de ir a todas las que podemos. Queremos ver la elección de la Reina", dijeron a MDZ.

Y sumaron: “Está todo hermoso. Somos fanáticas de la Vendimia y tratamos de no perdernos nada. Está muy bueno a esta edad disfrutar de todas estas cosas bellas”.

Vendimia de Godoy Cruz 1 Maru Mena / MDZ

Un festejo diferente

Para Juan Pablo y Natasha este fue un Día de los Enamorados diferente. La pareja se acercó, junto a sus dos perros, al Parque San Vicente para presenciar la Vendimia departamental y además, festejar el 14 de febrero juntos.

“Soy hincha de Godoy Cruz, y todo lo que haga Godoy Cruz y la municipalidad, me sumo. También queríamos festejar el Día de los Enamorados”, contó la joven de 31 años.

Juan Pablo, su pareja, expresó que vive la Vendimia junto a sus familia desde que es pequeño, y mostró su interés por asistir al Acto Central el próximo sábado 7 de marzo.

Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz Maru Mena / MDZ

Pequeños y bailarines, también presentes

Entusiasmado, Thiago, de tan solo 11 años, contó que su momento preferido es el Carrusel, ya que le “encanta agarrar frutas”, pero se mostró entusiasmado por estar esta noche de sábado en el Parque San Vicente.

Por otro lado estaba Irina, quien es bailarina y estará en el Acto Central. La joven se acercó junto a un grupo de artistas, también fanáticos de Vendimia.

“Bailé este año en la Vendimia de Maipú y voy a estar en el Acto Central. Me encanta la Vendimia desde que soy muy chica”, expresó la joven, quien adelantó que los ensayos para el 7 de marzo van muy bien encaminados.

Protestas

No todo fue alegría en la Vendimia de Godoy Cruz. Mientras realizaban la Bendición de Frutos, un grupo de personas llegó junto con una bandera contra la minería.

“No a la minería. No a San Jorge”, decía esta bandera que iba acompañada junto al cántico: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Los manifestantes pasaron rápidamente, mientras recibían algunas críticas de otros mendocinos presentes quienes les pedían que se retiraran.