Comenzó la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz: "Origen y futuro"

La fiesta departamental de Godoy Cruz comienza con la bendición de los Frutos y seguirá con un espectáculo hecho con IA y la coronación de la nueva reina.

Godoy Cruz ya celebra su Vendimia departamental bajo el título “Origen y futuro”, la cual comenzó desde las 21 en el Parque San Vicente. El numeroso público accedió con entrada es gratuita y, como si fuera poco, disfrutará después de una peña que extenderá la fiesta más allá del protocolo.

La velada comenzó con la Bendición de los Frutos, que cuenta con los representantes de diversos credos religiosos. Luego llega el tradicional golpe de reja, realizado por el intendente Diego Costarelli, quien abrirá oficialmente la celebración, la cual conectará pasado y presente en un mismo acto.

Afiche Vendimia Godoy Cruz 2026 Después es el turno de “Origen y futuro”, con guion de Darío Anís y dirección de Paula Giuffrida. Más de 180 artistas ocuparán el escenario para recorrer los valores que forjaron el municipio, en una puesta que promete un gran impacto visual y sonoro. La narrativa no se queda anclada en la nostalgia, y construye un puente entre tradición e innovación, incorporando incluso una Inteligencia Artificial dentro de la trama.

Luego del espectáculo llega la elección de las nuevas representantes del 2026. Las nueve candidatas competirán por el cetro departamental y, una vez definida la votación, recibirán los atributos de la actual reina Olivia Chretien y la virreina Emilia Fernández.