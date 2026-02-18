Tras la presión en Diputados, el Gobierno sacó el artículo 44 y blindó la reforma laboral

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la reforma laboral , el punto que modificaba el régimen de licencias por enfermedad y que se había convertido en el principal obstáculo para conseguir los votos en Diputados .

El artículo había sido aprobado en el Senado , pero este martes quedó claro que no pasaría el filtro de la Cámara Baja. El PRO e Innovación Federal anticiparon que no lo acompañarían bajo ninguna versión —ni la original ni la corregida que había sugerido Patricia Bullrich— y la Casa Rosada optó por preservar el paquete antes que arriesgar la votación completa.

El artículo 44 reemplazaba el actual 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía un esquema de pago parcial durante licencias médicas:

En la práctica, rompía con el sistema vigente, que garantiza el 100% del salario durante la licencia por enfermedad inculpable.

Se endurecían los controles médicos y los mecanismos de validación.

50% del salario si la enfermedad o lesión derivaba de una actividad voluntaria y riesgosa.

Ese cambio fue el detonante del conflicto.

La negociación que cambió el rumbo

Las conversaciones se intensificaron durante el fin de semana. El bloque de Innovación Federal fue clave: anticipó que no estaba dispuesto a votar el artículo. El PRO, por su parte, también endureció su postura.

Diego Santilli y Silvana Giudici aseguraron que existen los números para abrir la sesión y aprobar la ley, pero con una condición: eliminar por completo el artículo 44.

La mesa política oficialista terminó aceptando ese diagnóstico. El cálculo fue simple: insistir con ese punto podía poner en riesgo la reforma entera.

Qué implica la eliminación

Al suprimirse el artículo en el dictamen de comisión, el régimen de licencias médicas seguirá aplicándose como hasta ahora: salario al 100% durante los plazos que fija la ley vigente.

Sin embargo, al introducir modificaciones sobre un texto que ya tiene media sanción del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su aprobación definitiva.

Eso complica el cronograma, pero el oficialismo evalúa que el costo político de insistir era mayor.

La CGT pierde un argumento fuerte

El conflicto por las licencias médicas se había convertido en uno de los ejes del paro convocado por la CGT. La eliminación del artículo le quita a la central obrera uno de los puntos más sensibles para movilizar.

En el oficialismo reconocen que el debate amenazaba con empantanar toda la reforma. El objetivo ahora es blindar el núcleo del proyecto: cambios en convenios colectivos, reducción de aportes patronales para nuevos empleos, blanqueo laboral y herramientas para reducir litigiosidad.

Lo que revela el episodio

La marcha atrás deja tres señales: