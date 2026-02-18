Javier Milei prorrogó las sesiones extraordinarias y sumó la reforma universitaria: ¿hasta cuándo se extenderá?

El Gobierno, encabezado por Javier Milei, prorrogó las sesiones extraordinarias e incorporó la reforma al financiamiento universitario al temario legislativo.

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni en el Congreso a finales del 2025

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso mediante el Decreto 103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni. La medida extiende el período legislativo hasta el 28 de febrero.

La decisión se basa en las facultades otorgadas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a convocar y ampliar sesiones fuera del calendario ordinario.

Prórroga y marco legal El decreto establece que se prorrogan las sesiones extraordinarias previamente convocadas por el Decreto 24 del 18 de enero de 2026. De esta manera, el Congreso contará con más tiempo para tratar proyectos clave impulsados por el Ejecutivo.

La normativa fue publicada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de febrero y ordena su comunicación al Registro Oficial, siguiendo los pasos administrativos habituales para su vigencia.

Nuevo proyecto en el temario Además de extender el período, el decreto suma un punto central a la agenda parlamentaria: la consideración del proyecto de reforma de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente.