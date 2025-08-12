China sale a defender a Brasil ante Donald Trump y sus fuertes aranceles

El presidente de China, Xi Jinping respalda a Lula da Silva de Brasil, en la defensa de la soberanía y los intereses del país ante Donald Trump.

El presidente de China, Xi Jinping, ha mostrado este martes su apoyo a la soberanía nacional de Brasil, en una conversación telefónica que ha mantenido con el mandatario del país iberoamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

El mandatario del gigante asiático ha trasladado a su homólogo brasileño su respaldo "al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y a Brasil en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses", según recoge el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado.

Xi Jinping ha asegurado que las relaciones entre Pekín y Brasilia "se encuentran en su mejor momento histórico y la armonización de las estrategias de desarrollo de ambos países avanzan con fluidez" en una llamada en la que ha declarado que su Gobierno está "dispuesto a colaborar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y lograr una cooperación más beneficiosa para ambas partes".

Además, el presidente de China ha señalado que "todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo", un extremo defendido en oposición a la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Lula da Silva, por su parte, ha informado a Xi "sobre los recientes avances en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos y la postura de principios de Brasil de proteger firmemente su soberanía", de acuerdo con la nota emitida por Pekí.