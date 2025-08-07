Ante los aranceles de Donald Trump, Brasil recurre a la Organización Mundial de Comercio

Donald Trump avanza sobre Brasil, país que pide ante la OMC consultas por el accionar de Estados Unidos.

El Gobierno de Brasil ha presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una petición de consultas con Estados Unidos en relación a los aranceles indiscriminados de hasta el 50 por ciento impuestos por el presidente Donald Trump y que, a juicio del gigante sudamericano, "violan flagrantemente" los compromisos suscritos por Washington.

El Ministerio de Exteriores de Brasil ha advertido en un comunicado de que una "amplia gama" de productos se verán afectados por las tasas aplicadas desde este miércoles, que según Brasil incumplen, por ejemplo, los límites arancelarios negociados bajo el paraguas de la OMC.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado su "disposición para negociar", para lo cual aspira a entablar consultas bilaterales con el país norteamericano con vistas a encontrar una "solución", si bien el mecanismo que busca activar Brasil no es inmediato.

Las partes deberían pactar "en las próximas semanas" la fecha y el lugar de esas supuestas consultas y, en caso de que Donald Trump y Estados Unidos no aceptara, Brasil se reserva el derecho de solicitar la puesta en marcha de un panel encargado de dirimir en esta disputa.