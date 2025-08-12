España: el crudo diagnóstico sobre los jóvenes que trabajan

En España , cerca del 20 % de los trabajadores menores de 29 años afronta una situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud. El estudio , que analiza el segundo semestre de 2024, confirma que la emancipación juvenil se mantiene en niveles mínimos históricos: solo el 15,2 % de este grupo de edad vive fuera del hogar familiar, en un contexto marcado por el encarecimiento récord del alquiler.

De acuerdo con los datos, la tasa registrada es la más baja para un segundo semestre desde 2006. La mayoría de los jóvenes emancipados (57,9 %) reside en viviendas de alquiler y, dentro de este grupo, casi un tercio comparte piso como estrategia para afrontar los gastos.

A finales de 2024, el precio medio del arrendamiento de una vivienda libre alcanzó los 1.080 euros mensuales, la cifra más alta desde que existen registros. Este valor obliga a un trabajador joven a destinar el 92,3 % de su salario si opta por vivir solo. Pese a que el salario mediano de la juventud aumentó un 11 % interanual hasta los 14.046,52 euros anuales y la tasa de paro descendió al 19,1 %, estas mejoras no se reflejan en un mayor acceso a la vivienda, según el observatorio.

La combinación de salarios insuficientes y un mercado inmobiliario con precios en ascenso provoca que el 18,8 % de los jóvenes ocupados esté en riesgo de pobreza. Entre quienes no tienen empleo, este porcentaje supera el 50 %, mientras que en el conjunto de la población juvenil alcanza el 30 %.

Durante la presentación del informe, la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea González Henry, y el investigador Manuel Mejías subrayaron que la dificultad para acceder a la vivienda constituye el principal obstáculo para iniciar un proyecto de vida independiente, generando un escenario de precariedad, sobreendeudamiento y vulnerabilidad económica.

España, pobreza El acceso a la propiedad requiere 14 años de sueldo y una entrada equivalente a cuatro años completos. Laiotz / Shutterstock.com

El acceso a una vivienda en propiedad presenta cifras igualmente restrictivas. El precio medio de compraventa se situó en 197.210 euros, equivalente a 14 años de salario juvenil, mientras que la entrada necesaria para la compra (59.163 euros) representa cuatro años completos de sueldo.

El informe añade que contar con estudios superiores no garantiza mejores posibilidades de emancipación. Aunque la tasa de paro es del 13,4 % para quienes poseen educación universitaria, frente al 42,3 % de quienes solo cuentan con educación primaria, el elevado coste de la vivienda impide que ambos grupos accedan con facilidad a un hogar propio.

Ante este panorama, el Consejo de la Juventud instó al Ministerio de Vivienda a establecer un mecanismo de seguimiento periódico que permita evaluar la situación y modificar las políticas ineficaces. Entre las medidas propuestas figuran la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, la reforma del Bono Alquiler Joven para que llegue a toda la población destinataria y la construcción de un parque público de viviendas con un 40 % reservado para jóvenes.

Un salario que no acompaña a la realidad de España

En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional en España es de 1 184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16 576 euros anuales. En otros países europeos, las cifras son más altas: Alemania ronda los 2 161 euros mensuales, Francia alcanza los 1 802 euros, los Países Bajos superan los 2 193 euros, mientras que Portugal se sitúa en 1 015 euros. Italia, por su parte, no cuenta con un salario mínimo interprofesional fijado por ley.