Un estudio reveló que el amor y esta particular acción reduce el estrés y la depresión en tu pareja

Una universidad descubrió que este sencillo gesto afecta las hormonas y puede mejorar tu vida al 100%.

Esto es lo que descubrió un estudio.

¿Creerías que una universidad de Argentina descubrió que un gesto sencillo de amor reduce el estrés y la depresión? La filematología es la ciencia que estudia las reacciones que se producen en el organismo al besar y quienes la estudian son conocidos como osculogistas. Ellos descubrieron lo siguiente.

Los besos en la boca promueven la liberación de neurotransmisores como oxitocina, dopamina y endorfinas, que son sustancias químicas que generan un intenso bienestar emocional, disminuyendo el estrés y la ansiedad. Se dice que un beso de 6 segundos tiene una gran influencia.

Esto es lo que reduce el estrés y la depresión Los signos que seran excelentes cuando se trata de besos Foto: Archivo El amor puede reducir el estrés y la depresión. Archivo. De acuerdo con Leonardo Palacios, neurólogo y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, besarse ejercita más de 30 músculos del cuello, por lo que se queman calorías al mismo tiempo que se fortalece el sistema inmunológico y trae beneficios emocionales y físicos.

El estudio aseguraba que una persona besa unos 20.160 minutos a lo largo de su vida. Los besos son una importante manifestación de amor. De hecho, las parejas que se besan con mayor frecuencia suelen tener una mejor relación. Además, los besos ayudan a tener una vida más longeva y feliz, ya que encierra un poder terapéutico y psicológico.