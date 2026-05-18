Las parejas del Zodiaco que casi nunca duran y por qué no funcionan

Muchas parejas del Zodiaco arrancan con pasión intensa, atracción fuerte y charlas eternas, pero el tiempo termina mostrando diferencias difíciles de sostener. Algunas combinaciones chocan por celos, orgullo, necesidad de control o formas opuestas de vivir el amor y los conflictos diarios.

Aries y Cáncer suelen vivir una relación llena de tensión. Aries busca acción, velocidad y decisiones rápidas. Cáncer necesita contención emocional y tiempo para procesar lo que siente. Cuando aparecen discusiones, uno explota y el otro se encierra. Esa diferencia termina desgastando el vínculo.

Tauro y Acuario forman otra pareja complicada. Tauro quiere estabilidad, rutina y seguridad afectiva. Acuario disfruta la libertad y rechaza las estructuras rígidas. El problema aparece cuando uno pide presencia constante y el otro siente presión. Muchas veces la relación entra en un ida y vuelta agotador.

Géminis y Escorpio también aparecen entre las combinaciones más difíciles. Géminis necesita movimiento, sociabilidad y cambios frecuentes. Escorpio vive el amor con intensidad extrema y busca profundidad emocional. Los celos, los silencios y las dudas suelen generar peleas repetidas dentro de esta pareja.

parejas, amor, astrología, horóscopo El horóscopo revela qué signos no cumplen lo que prometen. Shutterstock

Leo y Capricornio chocan por el manejo del poder y la atención. Leo disfruta el reconocimiento y la demostración afectiva. Capricornio tiene una mirada más fría y enfocada en objetivos personales. Cuando ninguno cede espacio, la relación entra en competencia constante y pierde conexión emocional.

Piscis y Sagitario viven un problema distinto. Piscis busca cercanía emocional y romanticismo. Sagitario necesita independencia y cambios constantes. Uno espera presencia y el otro siente necesidad de escapar. Esa diferencia genera frustración y distancia con el paso de los meses.