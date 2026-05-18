Las parejas del Zodiaco que casi nunca duran y por qué no funcionan
Las parejas del Zodiaco que casi siempre terminan mal. Estos signos se atraen fuerte, pero rara vez duran juntos.
Muchas parejas del Zodiaco arrancan con pasión intensa, atracción fuerte y charlas eternas, pero el tiempo termina mostrando diferencias difíciles de sostener. Algunas combinaciones chocan por celos, orgullo, necesidad de control o formas opuestas de vivir el amor y los conflictos diarios.
Las parejas zodiacales que más sufren en las relaciones
Aries y Cáncer suelen vivir una relación llena de tensión. Aries busca acción, velocidad y decisiones rápidas. Cáncer necesita contención emocional y tiempo para procesar lo que siente. Cuando aparecen discusiones, uno explota y el otro se encierra. Esa diferencia termina desgastando el vínculo.
Tauro y Acuario forman otra pareja complicada. Tauro quiere estabilidad, rutina y seguridad afectiva. Acuario disfruta la libertad y rechaza las estructuras rígidas. El problema aparece cuando uno pide presencia constante y el otro siente presión. Muchas veces la relación entra en un ida y vuelta agotador.
Géminis y Escorpio también aparecen entre las combinaciones más difíciles. Géminis necesita movimiento, sociabilidad y cambios frecuentes. Escorpio vive el amor con intensidad extrema y busca profundidad emocional. Los celos, los silencios y las dudas suelen generar peleas repetidas dentro de esta pareja.
Leo y Capricornio chocan por el manejo del poder y la atención. Leo disfruta el reconocimiento y la demostración afectiva. Capricornio tiene una mirada más fría y enfocada en objetivos personales. Cuando ninguno cede espacio, la relación entra en competencia constante y pierde conexión emocional.
Piscis y Sagitario viven un problema distinto. Piscis busca cercanía emocional y romanticismo. Sagitario necesita independencia y cambios constantes. Uno espera presencia y el otro siente necesidad de escapar. Esa diferencia genera frustración y distancia con el paso de los meses.