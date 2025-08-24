Las tres formas más comunes para poner fin a una relación, según la ciencia

Una investigación reveló las técnicas más usadas para separarse de una pareja.

Romper una relación amorosa es un paso difícil que cada persona enfrenta a su manera. Mientras algunos optan por una conversación abierta, otros prefieren guardar silencio. Sin embargo, un estudio reciente revela que existen patrones claros en cómo se llevan a cabo estas rupturas.

Un grupo de investigadores en Grecia analizó numerosos casos para identificar los estilos más frecuentes al momento de decir adiós en una pareja. Descubrieron que, pese a las diferencias, la mayoría busca manejar la situación con empatía y cuidado emocional, intentando minimizar el daño a pesar del fin del vínculo.

1. Diálogo cuidadoso: la forma más común implica conversar con respeto y responsabilidad. En lugar de culpar o discutir, se busca expresar honestamente las razones por las cuales la relación ha dejado de funcionar. El propósito es comunicar el cierre de forma clara y sin causar heridas innecesarias, facilitando que ambas partes puedan aceptar el final sin dramatismos.

2. Separación temporal pactada: otra estrategia consiste en acordar un período de distancia entre ambos. Este tiempo puede servir para reflexionar sobre la relación y decidir si vale la pena continuar o no. Aunque muchas veces conduce a la ruptura definitiva, también puede ofrecer un espacio gradual para adaptarse al cambio emocional.

3. Distanciamiento sin explicaciones: el tercer método más empleado es alejarse sin dar razones claras: dejar de responder mensajes, cancelar encuentros o desaparecer poco a poco. Para quien lo practica, esta opción puede parecer menos dolorosa, pero suele generar incertidumbre y sufrimiento en la otra persona debido a la falta de comunicación y cierre.