Tendencia athleisure: aprendé a vestir con un look sporty-chic

Aprendé estos trucos y combinaciones para lograr looks modernos y con onda usando prendas deportivas como base.

La ropa deportiva ya no es exclusiva del gym. En los últimos años, el auge del athleisure redefinió los códigos del estilo urbano, puesto que ahora los joggers, las zapatillas chunky o los buzos oversize pueden formar parte de un look sofisticado si se saben combinar.

Tips para armar looks sporty-chic descarga (2) La guía definitiva para un look deportivo con onda. Un pantalón tipo jogging puede subir varios puntos si lo usás con un blazer entallado y sandalias de taco cuadrado. O un conjunto de calza ciclista y top deportivo, si lo coronás con un trench largo y lentes de sol XXL, se convierte en un outfit digno de fashion week.

Los materiales también juegan su parte. Si elegís prendas deportivas en algodón premium, neoprene o nylon satinado, ya arrancás con una base más pulida. Evitá el poliéster brillante o las telas muy finitas que delatan su origen exclusivamente deportivo. En cuanto al calzado, no todo tiene que ser zapatillas. Las deportivas blancas funcionan, sí, pero también podés mezclar con botas cortas, sandalias minimalistas o incluso mocasines, para cortar con la vibra relajada del resto del outfit.