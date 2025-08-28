Viernes inestable en Mendoza: máxima primaveral, lluvias por la noche y nevadas en cordillera

El pronóstico extendido indica que se vienen importantes cambios en las condiciones climáticas de Mendoza durante los próximos días.

Se anticipa una jornada cambiante y el inicio de un fin de semana con descenso de la temperatura.

El último tramo del invierno se proyecta inestable en Mendoza, y lo que pasará este fin de semana da clara cuenta de ello: este viernes 29 de agosto se espera una máxima “primaveral” de 25ºC, el sábado a 17ºC y el domingo apenas a 12ºC.

Todo esto según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, que anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa, con poco cambio de la temperatura respecto de este jueves. También se anuncian lluvias y tormentas por la noche, además de nevadas en cordillera.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El sábado estará mayormente nublado y descenderá la temperatura, aunque el cambio no será tan abrupto y la máxima seguirá siendo agradable. Permanecen las condiciones de inestabilidad en alta montaña y las lluvias y vientos fuertes en el llano.

pronóstico viernes El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas