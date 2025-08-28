Viernes inestable en Mendoza: máxima primaveral, lluvias por la noche y nevadas en cordillera
El pronóstico extendido indica que se vienen importantes cambios en las condiciones climáticas de Mendoza durante los próximos días.
El último tramo del invierno se proyecta inestable en Mendoza, y lo que pasará este fin de semana da clara cuenta de ello: este viernes 29 de agosto se espera una máxima “primaveral” de 25ºC, el sábado a 17ºC y el domingo apenas a 12ºC.
Todo esto según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, que anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa, con poco cambio de la temperatura respecto de este jueves. También se anuncian lluvias y tormentas por la noche, además de nevadas en cordillera.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
El sábado estará mayormente nublado y descenderá la temperatura, aunque el cambio no será tan abrupto y la máxima seguirá siendo agradable. Permanecen las condiciones de inestabilidad en alta montaña y las lluvias y vientos fuertes en el llano.
El domingo, en tanto, la máxima será de apenas 12ºC. Se esperan precipitaciones durante la mañana y que mejore el tiempo en cordillera. Las temperaturas volverán a rondar los 20ºC a partir del lunes.