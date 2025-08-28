¿Llega la tormenta de Santa Rosa? Advierten por lluvias intensas para el fin de semana en Mendoza

La histórica tormenta de Santa Rosa llegará nuevamente a territorio mendocino con características meteorológicas particulares. El fenómeno climático comenzará el viernes 29 de agosto y se extenderá hasta el domingo 31, según informaron las autoridades locales. Se esperan precipitaciones significativas y nevadas en sectores específicos del territorio provincial.

Este evento meteorológico anual coincide con las fechas tradicionales de finales de agosto. La conmemoración del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, marca el momento más intenso del fenómeno. Las masas de aire tropical húmedo del norte chocan con sistemas frontales invernales, generando inestabilidad atmosférica considerable.

La Dirección de Contingencias Climáticas provincial confirmó que el temporal mantendrá su intensidad característica durante este período. El viernes por la tarde, desde las 14, un sistema frontal frío ingresará por las regiones del Sur y Valle de Uco. Una hora más tarde, el frente alcanzará las áreas Norte y Este del territorio mendocino. Los vientos del sector sur comenzarán con intensidad débil a moderada, incrementándose progresivamente durante las primeras horas del sábado hasta alcanzar 35 kilómetros por hora sostenidos.

Las primeras lluvias se manifestarán desde las 16 del viernes en Malargüe y sectores del Valle de Uco. Hacia las 19, la nubosidad se expandirá hacia la zona Este provincial. Durante el período nocturno, las precipitaciones cubrirán completamente el Valle de Uco, Malargüe y sectores del oeste del Gran Mendoza. Defensa Civil provincial indica probabilidad de lluvia en el Gran Mendoza durante la noche y madrugada, mientras que la zona Este mantendrá cielos nublados con menor probabilidad de precipitaciones.

El sábado 30 presentará condiciones atmosféricas adversas desde las primeras horas matutinas. Los vientos del sur traerán aire frío y las temperaturas máximas no superarán los 9 a 10 grados centígrados. Valle de Uco, Gran Mendoza y la región Sur experimentarán precipitaciones considerables. Durante la tarde del sábado, existe probabilidad de granizo de pequeño en el sur de la provincia, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional.