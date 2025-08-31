Fotos: así está Potrerillos este domingo, cubierto de nieve

El paisaje de montaña se viste de blanco, mientras las autoridades informan a los conductores no intentar llegar a la zona.

Una capa de nieve cubre las zonas de alta montaña de Mendoza, transformando el paisaje de Potrerillos. El fenómeno climático, que forma parte del temporal que afecta la provincia, acumula una capa de nieve que se suma a la belleza de la región. Las imágenes capturan el efecto de la precipitación sobre el entorno natural y las construcciones locales.

Las autoridades informan el corte de las vías de acceso a la zona. La Ruta Provincial 89, que conduce a Potrerillos, y la Ruta Provincial 82, que conecta con Cacheuta, permanecen intransitables. El personal de Vialidad trabaja para despejar las vías, pero las condiciones impiden una circulación segura.

Por esta razón, se pide a la población evitar cualquier intento de llegar al lugar. La medida busca prevenir incidentes y asegurar la integridad de quienes se movilizan por la zona. Las rutas solo se habilitarán una vez que el temporal ceda y se garantice el paso vehicular.

Las imágenes de las nevadas en Potrerillos Nevadas villa Potrerillos tormenta santa rosa Gema Gallardo / MDZ

