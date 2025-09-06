Dos zonas en Guaymallén y Godoy Cruz se suman a las afectadas tras los trabajos en Potrerillos

Este sábado se llevaron a cabo maniobras de mantenimiento programadas en el Dique Potrerillos , las cuales generaron cortes de agua en el Gran Mendoza , afectando a miles de usuarios. La Dirección de Hidráulica aprovechó la apertura de compuertas del dique para un mantenimiento estratégico, mientras que Aguas Mendocinas ( Aysam ) realizó la instalación de un caudalímetro en sus plantas potabilizadoras.

Desde Aguas Mendocinas habían informado que el servicio se va a a ir restableciendo de manera paulatina en las distintas zonas afectadas, con una duración estimada de entre 24 y 48 horas para la normalización total del suministro en todas las áreas. Sin embargo, cerca de las 18 informaron que se sumaron dos nuevas zonas afectadas, debido a complicaciones inesperadas en las plantas potabilizadoras.

Según la empresa, debido a las tareas que implicaron la apertura de compuertas del Descargador de Fondo en le Dique Potrerillos , se registró una alta turbiedad en el canal de ingreso al Establecimiento Potabilizador Benegas. Es por eso que se vio afectada la capacidad de producción de la propia planta, generando inconvenientes en el suministro de agua potable en otras zonas específicas de Godoy Cruz y Guaymallén .

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Las tareas de Hidráulica y Aguas Mendocinas

Uso cuidadoso

Más allá de que el servicio empieza a normalizarse, con el objetivo de que se reestablezca definitivamente desde Aguas Mendocinas solicitaron hacer un uso muy responsable del servicio de agua potable, para cuidar al máximo las reservas. Entre las recomendaciones se destacan:

Mantener una reserva de al menos 2 litros de agua por persona.

Utilizar con moderación la reserva del tanque domiciliario durante todo el fin de semana.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Mantenimiento en el dique Potrerillos

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente concluyó sin incidentes el mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos. Las tareas comenzaron a las 8 de la mañana con una apertura escalonada del DDF que alcanzó un caudal máximo de 250 m³/s.

El operativo, que duró alrededor de una hora y media, fue supervisado por la inspección de la Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo con estrictos protocolos de seguridad.

El DDF es un componente clave del dique, ya que permite vaciar el embalse rápidamente para expulsar sedimentos durante eventos de crecida o sismos. También funciona como sistema de respaldo en emergencias, suministrando agua para consumo y riego si el sistema de aducción principal falla.

Obras de Aguas Mendocinas

En paralelo a las tareas en el dique, Aysam instaló un nuevo caudalímetro en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos y finalizó otro trabajo similar en la planta de Luján II. Las obras en la planta de Potrerillos comenzaron a las 3.30 de la madrugada y se extendieron por 12 horas, afectando el servicio en zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú. El restablecimiento del servicio de agua se estima entre 24 y 48 horas.

Estos trabajos forman parte de un proyecto de optimización del sistema de distribución de agua que, con una inversión de 5.1 millones de dólares, busca mejorar la infraestructura. Además, la empresa prepara la futura instalación de dos caudalímetros adicionales en la planta Luján 2, con una inversión de más de 250.000 dólares.