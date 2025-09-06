Finalizó el operativo en Potrerillos y comienza a reestablecerse el suministro de agua en el Gran Mendoza

Finalizaron las maniobras programadas en el Dique Potrerillos que generaron cortes de agua en el Gran Mendoza , afectando a miles de usuarios. La Dirección de Hidráulica aprovechó la apertura de compuertas del dique para un mantenimiento estratégico, mientras que Aguas Mendocinas (Aysam) realizó la instalación de un caudalímetro en sus plantas potabilizadoras.

El servicio de agua comenzará a restablecerse de manera paulatina en las distintas zonas afectadas, con una duración estimada de entre 24 y 48 horas para la normalización total del suministro en todas las áreas.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente concluyó sin incidentes el mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos. Las tareas comenzaron a las 8 de la mañana con una apertura escalonada del DDF que alcanzó un caudal máximo de 250 m³/s.

El operativo, que duró alrededor de una hora y media, fue supervisado por la inspección de la Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo con estrictos protocolos de seguridad.

El DDF es un componente clave del dique, ya que permite vaciar el embalse rápidamente para expulsar sedimentos durante eventos de crecida o sismos. También funciona como sistema de respaldo en emergencias, suministrando agua para consumo y riego si el sistema de aducción principal falla.

Obras de Aguas Mendocinas

En paralelo a las tareas en el dique, Aysam instaló un nuevo caudalímetro en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos y finalizó otro trabajo similar en la planta de Luján II. Las obras en la planta de Potrerillos comenzaron a las 3.30 de la madrugada y se extendieron por 12 horas, afectando el servicio en zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú. El restablecimiento del servicio de agua se estima entre 24 y 48 horas.

Estos trabajos forman parte de un proyecto de optimización del sistema de distribución de agua que, con una inversión de 5.1 millones de dólares, busca mejorar la infraestructura. Además, la empresa prepara la futura instalación de dos caudalímetros adicionales en la planta Luján 2, con una inversión de más de 250.000 dólares.