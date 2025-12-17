Un subsidio de PAMI continúa vigente y beneficia a miles de afiliados

PAMI mantiene el subsidio mensual para afiliados con celiaquía, facilitando el acceso a alimentos sin TACC.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene vigente en diciembre una prestación económica destinada a afiliados con diagnóstico de celiaquía. Se trata de una ayuda mensual que permite afrontar parte del costo de harinas y premezclas libres de gluten, un gasto que suele ser más elevado que el de los alimentos convencionales.

El beneficio está contemplado en la Ley 26.588, que establece la cobertura obligatoria para personas celíacas y garantiza el acceso a una canasta básica de alimentos sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno), incluida dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). De esta manera, el subsidio busca reducir el impacto económico que implica sostener una dieta específica a largo plazo.

La celiaquía requiere una alimentación estricta y libre de contaminación cruzada. Foto: Shutterstock El beneficio económico permite a los afiliados cubrir parte del costo de harinas y premezclas libres de gluten. Foto: Shutterstock Cómo acceder a la ayuda económica para celíacos de PAMI El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, un apoderado o un familiar autorizado. La gestión se realiza de forma digital, a través de los canales oficiales de PAMI, aunque también es posible concurrir a una agencia con turno previo solicitado online.

Para iniciar el proceso, se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación, el último recibo de cobro y la documentación médica que respalde el diagnóstico. Entre los requisitos figuran un resumen de la historia clínica, estudios serológicos y resultados histopatológicos, además de la certificación emitida por un profesional especialista.