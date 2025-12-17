Un subsidio de PAMI continúa vigente y beneficia a miles de afiliados
PAMI mantiene el subsidio mensual para afiliados con celiaquía, facilitando el acceso a alimentos sin TACC.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene vigente en diciembre una prestación económica destinada a afiliados con diagnóstico de celiaquía. Se trata de una ayuda mensual que permite afrontar parte del costo de harinas y premezclas libres de gluten, un gasto que suele ser más elevado que el de los alimentos convencionales.
El beneficio está contemplado en la Ley 26.588, que establece la cobertura obligatoria para personas celíacas y garantiza el acceso a una canasta básica de alimentos sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno), incluida dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). De esta manera, el subsidio busca reducir el impacto económico que implica sostener una dieta específica a largo plazo.
Cómo acceder a la ayuda económica para celíacos de PAMI
El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, un apoderado o un familiar autorizado. La gestión se realiza de forma digital, a través de los canales oficiales de PAMI, aunque también es posible concurrir a una agencia con turno previo solicitado online.
Para iniciar el proceso, se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación, el último recibo de cobro y la documentación médica que respalde el diagnóstico. Entre los requisitos figuran un resumen de la historia clínica, estudios serológicos y resultados histopatológicos, además de la certificación emitida por un profesional especialista.
De cuánto es el bono para afiliados con celiaquía
El monto del subsidio equivale al 27,5 por ciento del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que calcula el Indec. En diciembre de 2025, ese porcentaje representa $45.869, cifra que se deposita de manera mensual y está destinada exclusivamente a personas afiliadas a PAMI con diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca.