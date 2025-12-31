Insólito: discutió con su mujer y terminó tirando millones de pesos por la ventana

Un comerciante chaqueño de 44 años discutió con su mujer y arrojó parte de su ropa a la calle por la ventana, sin percatarse de que entre las prendas de vestir la esposa había guardado 8 millones de pesos. Un vecino lo encontró, se lo llevó y ahora no quiere devolverlo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida 33, en Pampa Napenay, camino al aeroparque, en la localidad chaqueña de Presidente Roque Sáenz Peña, situada a unos 175 kilómetros de la capital provincial, Resistencia.

Ajeno a esta situación, un vecino pasó por el lugar y encontró entre las vestimentas femeninas el dinero , que interpretó como un regalo de Navidad.

Tras discutir con su esposa por teléfono, el hombre no tuvo mejor idea que arrojar la ropa de la mujer a la calle. Horas después, cuando la mujer regresó a su domicilio, el hombre —todavía molesto y casi como una hazaña— le contó lo que había hecho.

La mujer le respondió que entre las prendas, dentro de un bolso que también había sido arrojado, guardaba 8 millones de pesos.

Con los ánimos más calmados, la pareja observó en las cámaras de vigilancia de la vivienda que, tras haber arrojado la ropa a la calle, un vecino que pasaba casualmente por el lugar vio los objetos tirados, los levantó rápidamente y se los llevó.

Al llegar a su domicilio, el afortunado transeúnte descubrió que entre la ropa había una gran cantidad de dinero en efectivo, por lo que —habrá pensado en ese momento— se trataba del tan anhelado regalo de Papá Noel.

Sin embargo, al cabo de unas pocas horas se presentó en su casa una pareja de vecinos, a quienes les había contado lo sucedido. Aun así, el hombre no creyó en la narración y, en un primer momento, no devolvió ni un solo peso.

Denuncia sin delito

Ante esta negativa, la pareja optó por realizar una denuncia por un delito que nunca existió, ya que el vecino encontró todo tirado en la vía pública, cuando pasaba por el lugar, sin ingresar a la vivienda de nadie.

Finalmente, y tras llegar a un acuerdo, el hombre que encontró los 8 millones de pesos devolvió solo dos millones, suma que el matrimonio debió aceptar, ya que no podía realizar ninguna denuncia en su contra, teniendo en cuenta que no existió delito de robo ni de hurto.