La historia y la actualidad de la ciclista mendocina que ganó el Premio Olimpia

Julieta Benedetti no solo cerró un 2025 inolvidable, sino que también escribió una página inédita en el deporte argentino. Con apenas 21 años, la ciclista mendocina se convirtió en la mejor ciclista argentina de la temporada y ganó el Premio Olimpia de Plata en ciclismo, un reconocimiento que hasta ahora nunca había quedado en manos de una mujer en esta disciplina.

El premio llegó después de un año exigente, marcado por la incertidumbre y la presión de clasificar a los grandes eventos internacionales. “Fue un año durísimo”, contó Julieta en MDZ Radio , donde recordó que el principal objetivo eran los Juegos Panamericanos Junior y que, al comenzar la temporada, Argentina todavía no tenía plazas aseguradas.

Durante marzo y abril, Benedetti logró junto al equipo argentino la clasificación en los Panamericanos de ciclismo, lo que le permitió encarar el resto del año con un rumbo claro. El invierno fue largo y de mucha preparación, con la mira puesta en agosto, cuando llegaron los Juegos Panamericanos Junior, el gran pico deportivo de su temporada.

Aunque hoy se destaca en pista y ruta , Julieta no siempre corrió sobre asfalto. Sus inicios fueron en el mountain bike, disciplina que practica desde los siete años y que marcó su formación deportiva. Incluso llegó a representar a la Argentina en un Mundial y ganó una Copa del Mundo disputada en Brasil, uno de los logros que más valora en su carrera.

El cambio no fue sencillo. “Fue durísimo”, reconoció sobre la decisión de dejar la montaña para enfocarse en las llamadas “ruedas finas”. La necesidad de profesionalizarse y elegir un camino la llevó a apostar por la pista y la ruta, disciplinas en las que hoy combina potencia, fondo y regularidad.

Esa versatilidad le permitió competir en pruebas muy distintas a lo largo de 2025. Participó en campeonatos panamericanos, vueltas nacionales, carreras locales y pruebas de gran fondo, una modalidad cada vez más popular que reúne a todas las categorías en recorridos de más de 120 kilómetros, con competencias mixtas y un alto nivel de exigencia.

Un premio que abre camino

La noche de los Premios Olimpia fue especial, incluso antes de conocer el peso histórico del logro. “Ya estar ternada era un orgullo”, relató Julieta, que asistió al evento acompañada por su mamá, Alicia, una figura clave en su recorrido deportivo. Al día siguiente, la Federación le confirmó que era la primera mujer en ganar el premio en ciclismo.

Ese dato terminó de dimensionar el momento. Benedetti no esquivó el debate y habló del carácter machista que todavía persiste en el ciclismo. Señaló la falta de competencias femeninas en eventos históricos como la Vuelta Ciclista de Mendoza y remarcó la necesidad de generar espacios reales para las más jóvenes.

Para Julieta, el reconocimiento no es solo personal. También funciona como un mensaje para las chicas que vienen detrás. “Siempre intento estar para ellas”, explicó, consciente de que los avances en el deporte femenino suelen construirse paso a paso y con mucha persistencia.

El futuro de Julieta Benedetti, entre Europa y la Selección

Julieta Benedetti, ganadora de premio Olimpia en ciclismo (3) Tras un año marcado por la presión y la preparación, Julieta Benedetti ganó el Olimpia y abrió camino para el ciclismo femenino. Marcos Garcia / MDZ

Con el 2025 ya cerrado, Benedetti proyecta un 2026 cargado de desafíos. En febrero competirá en el Panamericano de Pista en Chile y en marzo en el Panamericano de Ruta en Colombia. Además, correrá la próxima temporada en un equipo de Valencia, una oportunidad clave para seguir creciendo en Europa.

Correr en el Viejo Continente es uno de los grandes sueños de cualquier ciclista y Julieta no lo oculta. Allí el ciclismo se vive con una lógica mucho más profesional, con equipos bien estructurados, roles definidos y competencias constantes, incluso compartiendo pelotón con escuadras de primer nivel.

Más allá de los objetivos individuales, la mendocina mantiene una prioridad clara: la camiseta argentina. “Correr con la selección es lo más lindo”, aseguró, y explicó que, aunque la clasificación olímpica es compleja para los países latinoamericanos, su compromiso con el proceso sigue intacto.

Pedalear acompañada

Julieta Benedetti, ganadora de premio Olimpia en ciclismo (4) La mendocina Julieta Benedetti fue distinguida con el Olimpia luego de una temporada intensa que incluyó Panamericanos y grandes vueltas. Marcos Garcia / MDZ

Entrenar en Mendoza también tiene sus desafíos. Julieta combina largas salidas en ruta con sesiones específicas según el calendario, siempre priorizando la seguridad. Recorre zonas como Potrerillos, Tupungato o caminos con buena banquina, y busca no entrenar sola durante muchas horas.

El apoyo familiar aparece una y otra vez en su historia. Cuando no consigue compañía, su mamá la sigue en auto o alguien de su entorno se suma para acompañarla. “Por suerte tengo un círculo hermoso de personas”, dijo, agradecida por un respaldo que va más allá del deporte.

Mientras pedalea hacia nuevos objetivos, Julieta Benedetti ya dejó una huella profunda. Su Premio Olimpia no solo celebra una temporada excepcional, sino que también marca un antes y un después para el ciclismo femenino argentino, con una mendocina empujando el pelotón desde adelante.