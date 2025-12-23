Orgullo mendocino en los Premios Olimpia 2025: Benedetti y Loser, distinguidos
Julieta Benedetti y Agustín Loser recibieron el Olimpia de Plata en ciclismo y vóley, respectivamente, durante la gala realizada en la Usina del Arte.
Mendoza tuvo una destacada representación en los Premios Olimpia 2025, con el reconocimiento a Julieta Benedetti y Agustín Loser, quienes fueron galardonados con el Olimpia de Plata en sus respectivas disciplinas, consolidando el presente del deporte mendocino a nivel nacional e internacional.
La ceremonia se desarrolló en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos. Allí, la joven ciclista mendocina y el capitán de la selección argentina de vóley, reciente campeón del Mundial de Clubes con el Perugia de Italia, subieron al escenario para recibir sus distinciones.
Las principales distinciones de los Premios Olimpia 2025
El máximo reconocimiento de la noche, el Olimpia de Oro 2025, quedó en manos del piloto de Arrecifes Agustín Canapino, elegido como el mejor deportista argentino del año. En tanto, en la terna de Fútbol, el Olimpia de Plata fue para Ángel Di María, figura de Rosario Central.
La premiación volvió a poner en valor el esfuerzo, la constancia y los logros de los atletas argentinos, y tuvo en Julieta Benedetti y Agustín Loser a dos representantes mendocinos que dejaron bien alto el nombre de la provincia en una de las ceremonias más importantes del deporte nacional.