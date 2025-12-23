Orgullo mendocino en los Premios Olimpia 2025: Benedetti y Loser, distinguidos

Julieta Benedetti y Agustín Loser recibieron el Olimpia de Plata en ciclismo y vóley, respectivamente, durante la gala realizada en la Usina del Arte.

Mendoza tuvo una destacada representación en los Premios Olimpia 2025, con el reconocimiento a Julieta Benedetti y Agustín Loser, quienes fueron galardonados con el Olimpia de Plata en sus respectivas disciplinas, consolidando el presente del deporte mendocino a nivel nacional e internacional.

La ceremonia se desarrolló en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos. Allí, la joven ciclista mendocina y el capitán de la selección argentina de vóley, reciente campeón del Mundial de Clubes con el Perugia de Italia, subieron al escenario para recibir sus distinciones.

¡AGUSTÍN LOSER es el GANADOR del OLIMPIA DE PLATA 2025 en VOLEIBOL!



El central de la Selección Argentina se quedó por segunda vez con el premio. Bianca Cugno y Luciano De Cecco completaron la terna. Las principales distinciones de los Premios Olimpia 2025 El máximo reconocimiento de la noche, el Olimpia de Oro 2025, quedó en manos del piloto de Arrecifes Agustín Canapino, elegido como el mejor deportista argentino del año. En tanto, en la terna de Fútbol, el Olimpia de Plata fue para Ángel Di María, figura de Rosario Central.