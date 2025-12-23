Premios Olimpia 2025: Agustín Canapino ganó el galardón de oro por segunda vez
Los Premios Olimpia tuvieron como principal protagonista a Agustín Canapino, que ya había recibido el premio mayor en 2018, y repitió en esta oportunidad.
Este lunes por la noche se entregaron los Premios Olimpia 2025 a los mejores representantes del deporte argentino. Agustín Canapino, reciente campeón de Turismo Carretera, ganó primero la estatuilla de plata en Automovilismo (por la que competía con Franco Colapinto), y luego recibió el galardón de oro. Es el segundo para él, luego de la obtención del mismo en 2018.
Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro 2025
Ángel Di María ganó el Olimpia de Plata de fútbol
En la terna de fútbol, el galardón fue para Ángel Di María, quien comenzó el 2025 defendiendo los colores de Benfica y lo cerró en Rosario Central, donde convirtió siete goles y fue pieza clave en la consagración que dejó al Canalla como líder de la tabla anual.
Agustín Canapino le ganó a Colapinto el Olimpia de Plata de automovilismo
Diego Armando Maradona recibió el primer Premio Olimpia Infinito
En tanto, el Olimpia Infinito se entregó por primera vez en la ceremonia y tuvo como destinatario a Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020. El emotivo reconocimiento fue recibido por sus hijas Dalma y Giannina, en uno de los momentos más conmovedores de la noche.
La estatuilla, que se entregó por primera vez en la ceremonia, fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, y dedicaron unas emotivas palabras hacia su difunto padre al momento de subir al escenario.
El “Pelusa” había conseguido quedarse con el Olimpia de Oro en 1979 y 1986, año en el que obtuvo la segunda estrella de la Selección argentina en Mundiales, y fue definido como uno de los máximos responsables de impulsar el fútbol.
Faustino Oro, ganador del Olimpia de Plata 2025 en ajedrez
El ajedrecista argentino de 12 años, Faustino Oro, fue galardonado con el Olimpia de Plata durante la ceremonia llevada a cabo en la Usina del Arte. El joven nacido en San Cristóbal volvió a ganar la estatuilla luego de su primera conquista en 2023. Esta vez, lo hizo al imponerse frente a Sandro Mareco y Ernestina Adam.
Oro, quién actualmente ostenta el título de Maestro Internacional, buscará quedarse con el trofeo de Gran Maestro, reconocimiento de mayor prestigio en el deporte, pero también intentará convertirse en el más joven en la historia en lograrlo.
Para ello, deberá desplazar al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo consiguió con apenas 12 años, 4 meses y 25 días: el ajedrecista albiceleste cuenta con aproximadamente dos meses y medio para hacerlo.
El homenaje a los deportistas y periodistas fallecidos durante el último año
Todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata
- Ajedrez: Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
- Atletismo: Florencia Borelli
- Automovilismo: Agustín Canapino
- Básquet: Facundo Campazzo
- Billar: Valentino Oliveto
- Bochas: Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
- Cestoball: Santiago Díaz
- Ciclismo: Julieta Benedetti
- Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic
- Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)
- Esquí Náutico: Eugenia De Armas
- Esgrima: Isabel Di Tella
- Fútbol: Ángel Di María
- Futsal: Juan Cruz Freijo
- Gimnasia: Julieta Lucas
- Golf: Ángel Cabrera
- Handball: Diego Simonet
- Hockey sobre césped: Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto
- Karate: Juan Ignacio Gallardo
- Lucha: Agustín Destribats
- Motociclismo: Valentín Perrone
- Natación: Agostina Hein
- Pádel: Agustín Tapia
- Paralímpicos Iñaki Basiloff
- Patín: Facundo Nieva Biza
- Pato: Justo Bermúdez
- Pelota: Facundo Andreasen
- Polo: Adolfo Poroto Cambiaso
- Remo: Santino Menín
- Rugby: Santiago Carreras
- Sóftbol: Luciano Biondi
- Taekwondo: Ignacio Espínola
- Tenis: Horacio Zeballos
- Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
- Tiro: Julián Gutiérrez
- Turf: Francisco Goncalves
- Vóley: Agustín Loser
- Yachting: Catalina Turienzo