Premios Olimpia 2025: Agustín Canapino ganó el galardón de oro por segunda vez

Este lunes por la noche se entregaron los Premios Olimpia 2025 a los mejores representantes del deporte argentino. Agustín Canapino , reciente campeón de Turismo Carretera , ganó primero la estatuilla de plata en Automovilismo (por la que competía con Franco Colapinto ), y luego recibió el galardón de oro. Es el segundo para él, luego de la obtención del mismo en 2018.

En la terna de fútbol, el galardón fue para Ángel Di María, quien comenzó el 2025 defendiendo los colores de Benfica y lo cerró en Rosario Central, donde convirtió siete goles y fue pieza clave en la consagración que dejó al Canalla como líder de la tabla anual.

En tanto, el Olimpia Infinito se entregó por primera vez en la ceremonia y tuvo como destinatario a Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020. El emotivo reconocimiento fue recibido por sus hijas Dalma y Giannina, en uno de los momentos más conmovedores de la noche.

¡AGUSTÍN CANAPINO es el GANADOR del OLIMPIA DE PLATA 2025 en AUTOMOVILISMO! El campeón del TC, TC Pick Up y TC 2000 se quedó por quinta vez con el premio tras imponerse ante Franco Colapinto y Nicolás Cavigliasso. pic.twitter.com/FLnkL77eVX

¡ÁNGEL DI MARÍA es el GANADOR del OLIMPIA DE PLATA 2025 en FÚTBOL! El Fideo se quedó por segunda vez en su carrera con el premio tras imponerse ante Lautaro Martínez y Leandro Paredes. pic.twitter.com/SnocRs4iZM

El “ Pelusa” había conseguido quedarse con el Olimpia de Oro en 1979 y 1986, año en el que obtuvo la segunda estrella de la Selección argentina en Mundiales, y fue definido como uno de los máximos responsables de impulsar el fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2003297204140933154?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DIEGO ARMANDO MARADONA, el GANADOR del PRIMER PREMIO OLIMPIA INFINITO 2025! pic.twitter.com/sfA6JblLkz — TyC Sports (@TyCSports) December 23, 2025

Faustino Oro, ganador del Olimpia de Plata 2025 en ajedrez

El ajedrecista argentino de 12 años, Faustino Oro, fue galardonado con el Olimpia de Plata durante la ceremonia llevada a cabo en la Usina del Arte. El joven nacido en San Cristóbal volvió a ganar la estatuilla luego de su primera conquista en 2023. Esta vez, lo hizo al imponerse frente a Sandro Mareco y Ernestina Adam.

Oro, quién actualmente ostenta el título de Maestro Internacional, buscará quedarse con el trofeo de Gran Maestro, reconocimiento de mayor prestigio en el deporte, pero también intentará convertirse en el más joven en la historia en lograrlo.

Para ello, deberá desplazar al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo consiguió con apenas 12 años, 4 meses y 25 días: el ajedrecista albiceleste cuenta con aproximadamente dos meses y medio para hacerlo.

El homenaje a los deportistas y periodistas fallecidos durante el último año

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2003283766236819609?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS Y PERIODISTAS QUE DEJARON UN LEGADO! pic.twitter.com/rbH6bMe8Eq — TyC Sports (@TyCSports) December 23, 2025

