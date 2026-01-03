La búsqueda de Rita cerró su quinto día sin éxito: el cambio para este domingo

Concluyó sin éxito el quinto día de la búsqueda de Rita , la mujer en situación de calle que fue arrastrada por la corriente durante el aluvión del pasado martes en el Zanjón de los Ciruelos . El operativo que llevó a cabo hasta ahora personal de los bomberos voluntarios de Las Heras cambiará de jurisdicción.

Así lo confirmó a MDZ el jefe de Bomberos Voluntarios de Las Heras , Roberto Peña , quien detalló que en la jornada de este sábado alcanzaron el límite con Lavalle buscando un rastro de la mujer por el cauce del Cacique Guaymallén . Por el momento con resultado negativo.

Según indicó, a partir de la jornada de este domingo deberán esperar a que sean convocados para continuar con la búsqueda, teniendo en cuenta que el departamento de Lavalle no es de su jurisdicción. Resta saber quiénes tomarán el mando de la búsqueda y si se podría trabajar de manera mancomunada.

Peña precisó este viernes a MDZ Radio que el operativo se concentró en un sector específico del cauce. "Nosotros buscamos desde el Pinar hacia arriba, hasta las compuertas y de ahí de las compuertas detrás del barrio Ujemvi, hacia la zona de Las Heras , pasando por el Acceso Norte y de ahí hacia arriba hasta la calle San Martín".

Explicó que, pese a que " a Rita se la vio por última vez , según algunos datos, en Lisandro Moyano y el Zanjón", la búsqueda se mantiene extensiva por la posible inexactitud de los testimonios.

El trabajo, según describió, combinaba diferentes técnicas: "El trabajo se realiza ocularmente desde afuera por los costados y dentro del Zanjón los rescatistas van haciendo metro a metro, caminando, haciendo tacto en el agua, buscando en los socavones, en cada rincón que podemos pensar que se haya quedado el cuerpo".

Quién es Rita, la mujer que buscan desde el martes

Rita vivía hace algo más de un año en el cauce del Zanjón de los Ciruelos. Más precisamente, abajo del puente de la calle Paso de los Andes. Con unas mantas y algunos plásticos había improvisado las paredes para resguardar su intimidad.

Tenía un colchón, sábanas, unas ollas tiznadas por el fuego donde hacía guisos con las verduras que le regalaba el verdulero de la esquina, bidones que los vecinos le rellenaban con agua potable y un tender para colgar la ropa lavada.

En un rincón tenía un escobillón y una mochila con las que salía todas las mañanas a barrer veredas a cambio de algunos pesos o algo de comida. También lavaba autos y hacía cualquier tarea de limpieza. Después de la creciente no quedó nada. El agua arrasó con todo y solo se salvó una colchoneta y el escobillón que estaban en un hueco en la altura del cauce.

Rita le contó a algunos vecinos que era de Brasil. Leandro, un hombre en situación de calle que también vivía en el Zanjón de los Ciruelos, dijo que hacía más de 20 años que Rita estaba en Mendoza y que por eso ya no tenía acento portugués.