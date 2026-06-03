En qué zonas de Mendoza podría llover este jueves y qué pasa a partir de las 20 hs.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 4 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima esperada es de 6ºC, mientras que la máxima llegaría a 17ºC. También persiste la posibilidad de precipitaciones en el sector sur de la cordillera.