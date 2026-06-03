En qué zonas de Mendoza podría llover este jueves y qué pasa a partir de las 20 hs.
Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estarán las condiciones meteorológicas en Mendoza durante los próximos días.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 4 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima esperada es de 6ºC, mientras que la máxima llegaría a 17ºC. También persiste la posibilidad de precipitaciones en el sector sur de la cordillera.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: vientos calmos durante toda la jornada en el llano.
- Nubosidad: amanece nublado en toda la provincia y se mantendrá así durante gran parte del día. A partir de las 20:00 hs. a 21:00 hs. comenzará un despeje generalizado, con cielo mayormente despejado durante la noche y la madrugada del viernes.
- Alta Montaña: cielo nublado hasta aproximadamente las 20:00 hs. Posteriormente comenzará a despejarse, manteniéndose el cielo despejado durante la madrugada del viernes.
Pronóstico para los próximos días
Para el viernes se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares. Mientras que el sábado el tiempo desmejoraría en la provincia, con probabilidad de lluvias y lloviznas en los tres oasis cultivados y nevadas en cordillera.