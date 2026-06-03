RTO o VTV: cuál es la diferencia y qué cambia con la nueva modificación

Muchos conductores argentinos todavía se preguntan si la RTO y la VTV son lo mismo o si existen diferencias entre ambos controles obligatorios. La duda volvió a instalarse tras los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el sistema de revisiones técnicas vehiculares, que modificaron plazos y habilitaciones para realizar las inspecciones.

Aunque suelen mencionarse como trámites distintos, la realidad es que tanto la RTO como la VTV tienen el mismo objetivo: verificar que los vehículos circulen en condiciones seguras y dentro de los límites ambientales exigidos por la normativa vigente. La principal diferencia está relacionada con la jurisdicción donde se realiza el control.

Las diferencias emtre la VTV y la RTO.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es una inspección mecánica periódica destinada a controlar el estado general de autos, motos, camionetas, camiones y otros vehículos que circulan por rutas y calles del país.

Durante la revisión se analizan distintos componentes esenciales para la seguridad vial, entre ellos:

Sistema de frenos

Dirección y suspensión

Estado de los neumáticos

Luces y señalización

Emisiones contaminantes

Elementos de seguridad general

El objetivo es detectar posibles fallas que puedan poner en riesgo al conductor, pasajeros o terceros.

Además de ser obligatoria en gran parte del territorio argentino, la RTO vigente resulta indispensable para evitar multas, sanciones o inconvenientes durante controles de tránsito. También puede ser requerida por compañías aseguradoras ante determinados siniestros.

Los cambios recientes impulsados por el Ejecutivo nacional mantuvieron intactos los estándares técnicos de seguridad, aunque habilitaron nuevas opciones para realizar el trámite y modificaron algunos plazos de revisión según la antigüedad del vehículo.

Qué significa VTV

La VTV, sigla de Verificación Técnica Vehicular, corresponde básicamente al mismo procedimiento que la RTO. Sin embargo, esa denominación es la utilizada principalmente en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la práctica, ambos controles cumplen exactamente la misma función: certificar que el vehículo está apto para circular y que cumple con las condiciones mínimas de seguridad y control ambiental.

Por eso, cuando se habla de VTV o RTO, generalmente se hace referencia a la misma inspección técnica obligatoria, aunque bajo nombres distintos según cada jurisdicción.

Cuáles son los nuevos plazos para hacer la revisión

Uno de los cambios más relevantes incorporados recientemente afecta a los vehículos particulares cero kilómetro. Según la nueva normativa nacional, la primera revisión deberá realizarse a los cinco años desde el patentamiento.

Los nuevos plazos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primera revisión: a los 5 años del patentamiento

Vehículos de hasta 10 años: control cada 24 meses

Vehículos con más de 10 años: revisión anual

De esta manera, el Gobierno busca actualizar el sistema de inspecciones técnicas sin modificar las exigencias vinculadas con la seguridad vial.