Luján de Cuyo: robaron en una casa, los siguieron por las cámaras y terminaron detenidos

Dos malvivientes fueron detenidos la madrugada de este viernes por el robo en una vivienda de Luján de Cuyo . El seguimiento de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad policiales permitió capturarlos y recuperar las pertenencias sustraídas. Así, los sindicados ladrones quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio se registró mediante un llamado a la línea de emergencias 911 , que alertó sobre un hurto agravado en una propiedad ubicada en un loteo de calle Guardia Vieja .

A partir de los datos aportados, que permitieron conocer las características físicas y de vestimenta de los dos autores del hecho, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de seguimiento mediante el Sistema de Videovigilancia .

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) permitieron reconstruir los movimientos de uno de los sospechosos, el cual captado mientras transportaba una caja con herramientas, un morral y una bicicleta.

Además, uno de los aparatos captó el momento en que el maleante se desplazaba por calle Viamonte , hasta llegar al cruce Chile , cerca de donde se reunió con su cómplice, surge de la información policial.

Esos datos fueron transmitidos en tiempo real a los uniformados de la jurisdicción, cuyos móviles se desplazaron rápidamente hasta ese sector. Así, el personal de la Unidad Especial de Patrullaje Luján de Cuyo (UEP) desarrolló un operativo cerrojo para dejar a los sujetos sin posibilidad de escape.

Detenidos tras el operativo cerrojo

Finalmente, en la intersección de calles Chile y Alberti, los dos sujetos fueron reducidos y aprehendidos. En el lugar se secuestraron las pertenencias sustraídas, las cuales quedaron a disposición de la Justicia.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal Luján–Uspallata, cuyo ayudante fiscal de turno dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado de los sospechosos para avanzar con la investigación.