Un punto de carga solar ya permite recargar autos eléctricos en Mendoza

El punto de carga funciona con energía renovable municipal y se suma a una red binacional que promueve el uso de autos eléctricos.

En septiembre se inauguró el primer punto de carga solar para autos eléctricos, alimentado por el parque solar de Luján de Cuyo.

Los autos híbridos y eléctricos son cada vez más comunes en las ciudades del mundo y Mendoza, aunque todavía en menor medida, no es la excepción. Este tipo de movilidad necesita energía eléctrica para funcionar y, cuando esa energía proviene de una fuente sustentable, el círculo de la sostenibilidad se completa. En ese camino aparece una experiencia concreta que ya funciona en Luján de Cuyo.

En el departamento se encuentra operativo un punto de carga para vehículos eléctricos que funciona con energía solar. El sistema está alimentado por el Parque Solar Municipal de Luján de Cuyo, una infraestructura pensada para generar energía renovable y abastecer distintos servicios públicos. De esta manera, la carga de los vehículos no depende de fuentes tradicionales.

La iniciativa llegó de la mano de EcoRoad, una empresa de triple impacto que impulsa la movilidad eléctrica en Argentina y Chile. La firma trabaja en el alquiler de autos eléctricos, el desarrollo de una red binacional de carga y un ecosistema digital orientado a usuarios que buscan opciones más limpias para moverse.

carga autos electricos Luján de Cuyo (2) En Luján de Cuyo funciona un punto de carga para autos eléctricos alimentado por energía solar del parque municipal, con uso gratuito y acceso público. Municipalidad de Luján de Cuyo Un enchufe al futuro El punto de carga para vehículos eléctricos fue inaugurado en septiembre de 2025 en el Parque Cívico Municipal. Forma parte de un proyecto que combina tecnología, energía renovable y uso del espacio público, con una mirada puesta en el crecimiento de este tipo de movilidad en la provincia.

Durante la jornada de pruebas llegaron al predio dos vehículos Tesla, que realizaron las primeras cargas y permitieron mostrar el funcionamiento del sistema. La experiencia sirvió para evidenciar la capacidad del punto de carga y su potencial tanto para vecinos como para turistas y empresas que circulan por la zona.