Quién es Roberto Baldo, el cuarto argentino detenido junto a su mujer en Venezuela

La situación de los argentinos detenidos en Venezuela sumó en las últimas horas un nuevo nombre confirmado oficialmente. Se trata de Roberto Baldo , un trabajador del rubro gastronómico con nacionalidad argentino -venezolana, que fue detenido de manera arbitraria por el régimen chavista a finales de 2024, junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo , de nacionalidad española-venezolana.

La identidad de Baldo fue confirmada este jueves y volvió a poner el foco sobre casos que, hasta ahora, habían permanecido subregistrados y con escasa visibilidad pública, mientras siguen sin resolverse las situaciones de otros ciudadanos argentinos presos en el país caribeño.

Según se informó, Baldo y su esposa —propietarios de una pizzería en Caracas — residen en Venezuela desde hace muchos años y se encuentran actualmente recluidos en distintos centros de detención . Organismos de derechos humanos y periodistas especializados aseguran que la familia había pedido mantener reserva sobre el caso, motivo por el cual no se difundieron detalles hasta el momento.

La defensora de derechos humanos venezolana Elisa Trotta publicó una imagen de la pareja en su cuenta de X y denunció que ambos “ están secuestrados ”, al igual que más de mil personas detenidas en el país sin garantías judiciales. En la misma línea, la periodista Carolina Amoroso confirmó que existía información previa sobre la detención, pero que recién ahora fue autorizada su difusión.

Tras conocerse el caso, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich denunció públicamente que Baldo y su esposa “ estaban subregistrados ” y apuntó contra la falta de transparencia del régimen venezolano.

“Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, escribió. Y agregó: “Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino detenido junto a su mujer. Esperamos su pronta liberación y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán”.

Liberación del argentino-israelí Yaacob Harari

El caso de Baldo se suma a los de Nahuel Gallo, el gendarme detenido desde diciembre de 2024, y Germán Giuliani, abogado arrestado en mayo de 2025, de quienes aún no hay noticias oficiales sobre su situación procesal ni eventuales liberaciones.

En contraste, este lunes se confirmó la liberación del argentino-israelí Yaacob Harari, de 72 años, quien permaneció más de 450 días detenido en Venezuela. La excarcelación fue anunciada por la ONG Foro Penal, que informó la liberación de un grupo de presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro. Harari había sido arrestado en octubre de 2024 y su caso también fue calificado como el de un “rehén político”.

Mientras algunas excarcelaciones comienzan a confirmarse, la detención de Roberto Baldo vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los argentinos en Venezuela, el hermetismo diplomático y las reiteradas denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.