"Es muy sospechoso", la mamá de Nahuel Gallo cuestionó a su nuera en medio de la espera por la excarcelación

En medio de la expectativa por la liberación de Nahuel Gallo, su mamá Griselda Heredia salió a hablar y expuso su interna con la esposa del gendarme.

Mientras todo un país espera por la liberación de los dos argentinos que están detenidos por el régimen chavista, la mamá de Nahuel Gallo dio a conocer su interna con María Alexandra Gómez. Griselda Heredia sospecha de la esposa del gendarme, quien ayudó a su hijo a entrar a Venezuela, donde está detenido desde entonces.

En diálogo con Futurock, la mujer relató: "Quien es la que vivía en Venezuela y sabía todo el caminito para que lo guíe fue la mamá de mi nieto". Al respecto, indicó: "Ella es la que lo guio a Nahuel porque sabe cómo entrar, cómo ir. Nahuel no tomó un avión a Caracas y ahí lo detuvieron. Ella lo hizo entrar por todos lados".

La sospecha de la mamá de Nahuel Gallo La Mamá De Nahuel Gallo Tras estas declaraciones, le consultaron a Griselda por qué cree que su nuera le indicó ese rumbo a Gallo, y la mamá respondió: "Es muy sospechoso. Ahí está el punto clave de la situación, que nadie pregunta y supuestamente somos los malos. Bueno, la que queda mal soy yo como madre de Nahuel".