La impaciencia marca una nueva noche de espera por la liberación de presos políticos en Venezuela

Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades.

Los parientes de los detenidos denuncian que, de momento, son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados.

Desde el jueves, más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Entretanto, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a EFE que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto".

"Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo.

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas de este lunes (01:15 GMT del martes) la excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local (01:10 GMT del martes) un total de 73.

Que pasará con Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani no fueron incluidos en la lista de excarcelados, pese a la expectativa por su situación. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su liberación, y familiares permanecen a la espera con vigilias frente a los centros de detención.

Gallo se encuentra recluido en El Rodeo 1 desde diciembre de 2024 y, según denuncias familiares, tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron las visitas este domingo, aunque sin noticias claras sobre su situación.

Falta de información

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó temprano este lunes de "116 nuevas excarcelaciones", pero no dio detalles en el comunicado, donde señaló que estas medidas "han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Además, indicó que estas actuaciones "dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro" -capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores- y continuada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes cumplió una semana en el cargo.

"Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua", agregó el ministerio.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió a través de X que el proceso se desarrolle "con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones".

Aurora Silva dijo que también afecta la "falta de información certera", pero confía en que habrá "resultados positivos muy pronto".

Perseverancia

Silva señaló que varias familias, algunas de otras zonas del país, permanecen "día y noche" a las afueras de El Rodeo I, donde, afirmó, han dormido "en colchones, en el piso o en los carros (vehículos)".

Pese a todo, aseveró que seguirán en el sitio "hasta que todos sean libres": "En nuestra mente no ha pasado irnos de aquí".

El domingo, la activista pudo ver a su esposo por primera vez tras "casi 18 meses" desde su detención, el 30 de julio de 2024.

"Solo lo vi, ni siquiera lo pude abrazar, solo lo pude ver a través de un vidrio, pero con mucha felicidad porque pude comprobar que está vivo", expresó.

Más temprano, en las adyacencias de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a EFE que están en el lugar "desde el día uno (8 de enero)", con "mucha fe" de que "liberen a todos los presos políticos", incluyendo a su familiar, del que aseguró no sabe nada desde hace seis meses.

"Mi hermano en este momento se encuentra desaparecido. (...) No nos han dado fe de vida, no sabemos nada", declaró a EFE.

Morales, del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), aseveró que se mantendrá en el lugar hasta que los liberen a "todos".

"Yo no soy de aquí de Caracas y desde ese día (jueves) estamos aquí, amanecemos, aquí comemos, buscamos dónde ir al baño, aquí hacemos todo, porque no nos vamos a mover", insistió la mujer.