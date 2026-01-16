Encontraron al argentino desaparecido en Asia y afirman que no quiere tener vínculo con su familia

Su paradero era un real misterio desde el noviembre de 2022 cuando su familia tuvo el último contacto con él vía mail. Sergio Fabián Vaca había viajado a Europa y se disponía a trasladarse a Asia cuando cortó todo tipo de contacto con su hija. Esto causó fuerte desesperación en la familia del argentino , que inició una investigación via Cancillería y la Justicia Federal.

Según trascendió, el hombre fue hallado con vida en el territorio español, y no estaría dispuesto a retomar su vínculo con su familia, luego de 3 años sin haber dado noticias. Vaca es cordobés y está radicado en Valencia. La última vez que se comunicó con su entorno familiar fue el 27 de noviembre de 2022 cuando dijo que estaba en un monasterio budista en Laos e iba a regresar en un año.

Al no tener noticias suyas, su hija Elia pidió a Cancillería, la Justicia e Interpol que iniciaran la búsqueda por persona desaparecida. De todos modos, algunas inconsistencias levantaron sospechas como ser la eliminación de la cuenta de correo utilizada y la recepción de mensajes sospechosos en redes sociales, lo que alimentó las dudas sobre las circunstancias de su desaparición.

Hasta mediados de 2022, Sergio Vaca llevaba una vida estable en España. Mantenía un vínculo cercano con su familia, sobre todo con su hija Eliana. “Hablábamos todos los días”, recordó la joven a Infobae. El primer indicio del cambio llegó en mayo de 2022. Era el cumpleaños de Eliana y su padre la llamó. “Me mandó un video diciéndome que tenía ganas de irse a Asia . Él trabajaba con los chinos, así que no nos pareció algo tan extraño”, cuenta.

Un mes después, el tío de Eliana (hermano de Sergio) falleció de forma repentina. “Eso provocó un bajón en él. Ahí tomó la decisión de irse”, relata. Primero habló de Camboya, pero en julio confirmó que su destino sería Laos. Desde entonces, eliminó WhatsApp y todas las redes sociales . El único canal de contacto sería el correo electrónico.

Su hija Eliana fue la que más sintió su desaparición. Angustiada por la falta de novedades sobre el paradero de su padre, organizó primero una investigación personal, y luego pidió ayuda a las autoridades. La muerte de su tío, el hermano de Sergio fue otro golpe duro de asimilar, que afectó a su padre. Fue en ese momento que dice que quería retirarse a un tempo budista para trabajar de intèrprete.

“Dijo que había encontrado la paz, que iba a quedarse una temporada y que volvía en un año”, explicó Eliana. Aunque el cambio de planes les llamó mucho la atención, la familia decidió respetar su decisión. “Después de lo que había pasado en la familia, lo respetamos. Dijimos: ‘Bueno, una vez más va a estar lejos’”. Pero el año pasó. Luego pasó otro. Y no hubo llamadas, ni mails, ni noticias.

Finalmente fue hallado y de acuerdo al fiscal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, el hombre fue encontrado en territorio español y por voluntad propia no desea retomar ningún vínculo con su familia.