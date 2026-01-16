Asaltó con una punta, robó un celular y cayó por el GPS en Guaymallén

El malviviente asaltó a un joven a plena luz del día en Guaymallén. Sin embargo, terminó siendo delatado por el celular de la víctima y fue detenido.

Los elementos que le secuestraron al presunto autor del asalto en Guaymallén.

El presunto autor de un asalto en plena vía pública fue detenido la tarde de este viernes en Guaymallén. El sospechoso, de 26 años, cayó luego de ser delatado por el GPS del celular que le sustrajo a la víctima del hecho. Así, le secuestraron lo robado, un arma blanca y quedó tras las rejas.

El episodio se registró cerca de las 13.30, cuando personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban maniobras operativas en la zona del distrito de Villa Nueva y fueron interceptados por un joven, de 26 años, quien les pidió auxilio porque acababa de ser víctima de un asalto.

El asalto y la huida De acuerdo con el relato del denunciante, se encontraba en la intersección de avenida Bandera de los Andes y calle Bolivia, donde fue sorprendido por un sujeto que le exhibió una punta y, bajo amenazas, le sustrajo el celular y la billetera, para luego darse a la fuga.

Asimismo, la víctima les aportó a los policías las características físicas del autor y un dato clave: el sistema de posicionamiento global —GPS por sus siglas en inglés— de su teléfono seguía activo, por lo que realizaron un seguimiento de la ubicación que arrojaba el aparato.

Captura y elementos recuperados De esa manera, en cuestión de minutos, el sospechoso fue localizado y aprehendido en la intersección de calles Elpidio González y Urquiza, en el distrito de San Francisco del Monte.